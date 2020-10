AlegeriLocale2020/ Dan Tudorache: Avocatul PSD Sector 1 va depune o plangere penala la Parchetul General

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, joi, pentru AGERPRES, că avocatul PSD Sector 1 va depune o plângere penală la Parchetul General în cazul imaginilor cu sacii de voturi din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1, difuzate miercuri seară în spaţiul public. Potrivit lui Dan Tudorache, avocatul a justificat plângerea prin faptul că unele persoane au intrat în sala cu sacii de voturi doar cu acordul preşedintelui BES, fără a exista o decizie a Biroului Electoral al Sectorului 1 în acest sens. Potrivit unui comunicat al BES 1, în imaginile filmate în noaptea de luni spre marţi apare preşedintele Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, care, împreună cu preşedintele secţiei de votare, a intrat în cameră pentru a ridica sacul care conţine semnăturile votanţilor. "Alături de aceştia se aflau şi reprezentanţi USR PLUS, care, în conformitate cu dispoziţiile art. 98 alin. 4 din Legea nr. 115/2015, au solicitat să participe la procedură, cerere admisă de către preşedinte tocmai pentru a se asigura transparenţa procesului electoral", a precizat BES. Persoana care apare în imagini căutând printre saci face parte din personalul tehnic auxiliar al BES 1 şi lucrează în cadrul Primăriei Sector 1, fiind desemnată în această calitate în conformitate cu dispoziţii din Legea 115 din 2015, a afirmat BES. "Persoana care apare în alt cadru al filmării, într-un colţ al încăperii şi aşază un sac, este un membru al Biroului Electoral al Circumscripţiei Electorale Sector 1, iar acel sac conţine procesele verbale ale unei secţii de votare", a adăugat BES 1. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Florin Marin, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: * AlegeriLocale2020/BES 1: Persoana care căuta prin sacii cu voturi - parte din personalul tehnic al Biroului Electoral * AlegeriLocale2020/Procurorii au deschis două dosare penale după scandalul privind alegerile locale în Sectorul 1 * AlegeriLocale2020/Dan Tudorache: Am aflat că în acea cameră au fost 3 membri USR plus procurorul şi un reprezentant tehnic * Dâncu, despre situaţia de la Sectorul 1: Este ruşinos pentru România; nu este normal * Ciolacu, despre situaţia de la Sectorul 1: Vom face plângere la Parchetul General * AlegeriLocale2020/ Iliescu solicită comisie parlamentară de anchetă a presupuselor fraude de la Sectoarele 1 şi 5 * AlegeriLocale2020/ Dan Tudorache anunţă că va cere BEC reluarea alegerilor în Sectorul 1 * AlegeriLocale2020/ UPDATE/Barna: Observatorii USR nu au atins sacii; personalul auxiliar al BES, parte din Primăria Sectorului 1