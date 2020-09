alegerilocale2020: Felix Stroe, candidat pentru functia de presedinte al CJC - “Ma bucur ca aceasta campanie, mi-a oferit ocazia sa vin in fata oamenilor. Il rog pe constanteni sa voteze pentru ei, pentru copiii si nepotii lor!(v

Candidatul Alianței PSD-ALDE-PNȚCD-ADER la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța a spus la ZIUA Electorală că o parte din banii europeni pe care îi va atrage vor fi destinați culturii, un domeniu mereu lăsat la coada priorităților de cei care au condus administrația județeană în ultimii 20 de ani

“Voi aduce peste 2 miliarde de euro în următorii 4 ani pentru dezvoltarea județului nostru”. Acesta este mesajul lui Felix Stroe pentru alegătorii din județul Constanța, bani care vor merge către investiții importante pentru dezvoltare.În ultima săptămână de campanie, foarte aproape de ziua adevărului, a votului, l-am întrebat pe candidatul PSD, ce crede că au înțeles constănțenii din această campanie electorală.“Duminică, cetățeanul trebuie să aleagă. Din păcate unii candidați neavând proiecte, idei, s-au descalificat în fața alegătorilor. Eu vin în fața cetățenilor și am curaj să mă uit în ochii lor. Cariera mea mă onorează, am făcut lucruri importante pentru oameni și vreau să le fac în continuare. Acest mandat este pariul vieții mele. Vreau ca în patru ani să se întâmple multe lucruri. Și îi asigur pe cetățenii care mă vor vota că se vor întâmpla”, a explicat Felix Stroe.Interviul video poate fi urmărit aici:Candidatul Alianței PSD-ALDE-PNȚCD-ADER la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța a spus la ZIUA Electorală că o parte din banii europeni pe care îi va atrage vor fi destinați culturii, un domeniu mereu lăsat la coada priorităților de cei care au condus administrația județeană în ultimii 20 de ani.“Cât va fi nevoie vom aloca pentru cultură. Trebuie să punem la punct turismul istoric, nu este suficient să ne mulțumim doar cu turismul de litoral. Vom asigura în toate instituțiile de cultură, condițiile necesare desfășurării actului artistic, vrem să aducem acasă Teatrul de Operă de Balet, care funcționează acum în subordinea Ministerului Culturii, trebuie să avem grijă de muzeele din județ, de accesul la cetățile minunate pe care le avem. La vară, cele două teatre de vară vor arăta impecabil iar casele de cultură din județ vor fi reabilitate și locuitorii vor putea merge la teatru, la ei acasă. Vă asigur că prioritatea mea sufletească va fi cultura constănțeană. Alături de educație și sănătate, cultura rămâne esențială pentru orice popor. Vom depune un proiect până la sfârșitul acestui an, pentru construirea unei săli de spectacole, cu o capacitatea de 15.000- 20.000 de locuri, care să poate să găzduiască evenimente de anvergură artistică”, a mai spus candidatul Alianței PSD-ALDE-PNȚCD-ADER la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.Sprijinirea fermierilor și a mediului de afaceri privat din județ în vederea accesării banilor europeni precum și dezvoltarea turismului de business, prin construcția unui pavilion expozițional la standarde europene, se regăsesc de asemenea în programul de guvernare local al candidatului .Stroe Felix a prezentat soluții clare la problemele identificate la nivelul județului. În această perioadă, când ne confruntăm cu o pandemie de proporții uriașe, este nevoie de investiții în sănătatea constănțenilor. Spitalul regional de pediatrie va fi realizat în patru ani.Chiar dacă pensiile nu sunt atributul direct al Consiliului Județean, Felix Stroe afirmă că președintele CJ poate să meargă la București și alături de parlamentarii de Constanța să pună presiune pe guvernanți astfel încât aceștia să respecte legea.În ceea ce privește mediul universitar constănțean, Felix Stroe a anunțat că viitorul Consiliu Județean va oferi burse pentru studenți și în crearea de locuri de muncă, astfel încât absolvenții să rămână în Constanța.Și Aeroportul Internațional de la Mihail Kogălniceanu va beneficia de investiții cu fonduri europene. “Mai putem construi o pistă cu bani europeni și să încercăm o reglementare a taxelor de aeroport și să relansăm activitatea pe Kogălniceanu. Aici, la noi, poate fi interfața Asiei cu Europa”, a explicat Felix Stroe.