AlegeriLocale2020/ Firea: Incepand din aceasta dimineata, bucurestenii pot circula pe Ciurel

Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, anunţă, într-o postare pe pagina sa de facebook, că începând din această dimineaţă, bucureştenii pot circula pe Ciurel, care reprezintă un pod hobanat peste Dâmboviţa, trei pasaje supraterane şi nouă bretele rutiere) şi simplifică foarte mult legătura dintre cele două artere - Şoseaua Virtuţii şi Splaiul Independenţei. Firea adaugă că în etapa a doua a investiţiei, "pentru care sunt aprobate atât proiectul tehnic, cât şi culoarul de exproprieri", se va construi şi drumul expres între Nod Virtuţii şi Autostrada A1. "Începând din această dimineaţă, bucureştenii pot circula pe Ciurel (1 pod hobanat peste Dâmboviţa, 3 pasaje supraterane şi 9 bretele rutiere) care simplifică foarte mult legătura dintre cele două artere - Şoseaua Virtuţii şi Splaiul Independenţei. În etapa a doua a investiţiei, pentru care sunt aprobate atât proiectul tehnic, cât şi culoarul de exproprieri, se construieste drumul expres între Nod Virtuţii şi Autostrada A1", a scris Gabriela Firea. Ea mai afirmă că "din păcate, timp de zece ani această investiţie a stagnat din cauza intereselor meschine, dovedite ulterior şi nelegitime în instanţă, ale unor ONG-işti care acum au tupeul să aspire la funcţiile de primar, al sectorului 6, respectiv al Capitalei". Vineri, ea a reproşat întârzierile apărute la acest proiect proprietarului unei case din zonă, membru al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, care a atacat în instanţă autorizaţia de construire. Gabriela Firea a spus că proiectul, demarat în urmă cu 14 ani, ar fi trebuit să fie gata demult, dar că a fost blocat în instanţă aproape zece ani. "Zece ani de procese, zece ani de tribunale. În afară de pierderea acestui timp extrem de preţios, este vorba şi de pierderi financiare, pentru că s-au plătit în plus aproape zece milioane de euro constructorilor care nu puteau lucra sau lucrau cu încetinitorul din cauza acestor procese care s-au derulat în anii trecuţi. Abia de patru ani s-a putut lucra consecvent", a spus ea. Gabriela Firea a menţionat că în momentul în care a preluat fotoliul de primar general, proiectul era realizat doar în proporţie de 10%. "În proximitatea Podului Ciurel se află o casă. Este şi acum pe teren, o casă denumită 'casa roz', evaluată la aproape un milion de euro, cu un buncăr anti-atomic, care este proprietatea unui co-fondator al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul. Un coleg şi prieten foarte bun al domnului Nicuşor Dan. E vorba de domnul Daneş. Dumnealui, împreună cu asociaţia şi susţinut de domnul deputat Nicuşor Dan, au dat în judecată primăria de mai multe ori, sub diferite pretexte, pentru ca Podul Ciurel să nu se construiască. Au solicitat întâi să se desfiinţeze autorizaţia de construire. Nu au reuşit, dar s-au pierdut nişte ani. Au solicitat pe urmă să se anuleze în instanţă PUZ-ul de Sector 6. Nu s-a reuşit, dar s-au pierdut foarte mulţi ani", a precizat Firea. Marius Coaje, consilier al primarului general, a explicat că proiectul are trei componente: Nodul Virtuţii, finalizat (care presupune un pasaj peste râul Dâmboviţa şi peste Şoseaua Virtuţii cu descărcare în Cartierul Drumul Taberei), o altă secţiune până în Centura Bucureştiului şi cea de a treia - din Centura Bucureştiului până în Autostrada A1. "Instanţa a spus în 2016 că avem o obligaţie să terminăm această lucrare, în care se investiseră foarte mulţi bani. S-a terminat, mergem mai departe. În urmă cu doi ani a fost stabilit un nou coridor de exproprieri pentru a merge mai departe cu acest proiect. El este pe site-ul Primăriei. Avem o viză de la OCPI. A fost votat în Consiliul General, avem proiect tehnic. Coridorul de exproprieri iniţial cu trei benzi pe sens, demolarea foarte multor clădiri din zonă şi restrângerea activităţii multor societăţi din zonă nu este cel care a fost votat şi pe care îl vom construi. Am venit în faţa Consiliului General cu un nou coridor de expropriere, cu două benzi pe sens, pentru un drum expres, minim invaziv. Avem votat. Aşteptăm imediat să consemnăm şi banii necesari, aferenţi acestor exproprieri şi să putem să mergem mai departe. Avem un contract semnat cu care trebuie să mergem până la final", a spus Coaje. AGERPRES / (AS - editor: Marius Frăţilă, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Gabriela Firea / Facebook