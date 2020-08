alegerilocale2020: George Muhscina, candidat independent la presedintia CJC si-a depus candidatura la Biroul Electoral (galerie foto+video)

George Muhscină și-a depus candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța

George Muhscină a strâns 4000 de semnături și este însoțit la BEJ de echipa sa de susținatori."Deși independent, am reușit sa strâng 4000 de semnături. Am încredere că la Constanța se poate scăpa de PSD. Candidatura mea la CJC este o invitație către toate partidele de dreapta sa putem înlătură PSD. Am încredere ca toți constantenii vor da acest județ o șansă pe 27 septembrie. Sunt deschis sa susțin orice candidatura de dreapta care poate schimba configurația politica în judetul Constanța. Lansez un apel la maturitate politica, tuturor forțelor politice de dreapta ", spune George Muhscină.George Muhscină candidează și pentru funcția de consilier județean.