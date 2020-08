alegerilocale2020: Ghidul finantarii campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie 2020 (document)

Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020.



În Monitorul Oficial al României Partea I numărul 712 din 7 august 2020 a fost publicat Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020 emis de Autoritatea Electorală Permanentă - AEP



În documentul menționat se arată că partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale care vor participa la alegerile locale din anul 2020, individual sau într-o alianță politică ori electorală, au obligația de a-și desemna mandatari financiari coordonatori, respectiv mandatari financiari pentru fiecare județ, pentru municipiul București și pentru fiecare sector al municipiului București.



Partidul politic, alianța politică și organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegerile locale din anul 2020 doar într-un județ, într-un sector al municipiului București sau numai în municipiul București își desemnează câte un singur mandatar financiar, care va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.



Candidatul independent va desemna un singur mandatar financiar; acesta va avea calitatea de mandatar financiar coordonator.



Partidele politice care fac parte din aceeași alianță pot desemna aceiași mandatari financiari pentru fiecare județ, pentru municipiul București și pentru fiecare sector al municipiului București.

Poate fi desemnată ca mandatar financiar numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate.



Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care mandatarul financiar nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale sau candidatul independent, după caz, are obligația de a încheia un contract de asistență de specialitate cu persoane specializate, fizice autorizate sau juridice, în oferirea serviciilor de contabilitate.



Mai multe partide sau organizații ale cetățenilor aparținând minorităților naționale nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar, indiferent de nivel, cu excepția situației în care partidele fac parte din aceeași alianță politică sau electorală.



Ghidul finanțării poate fi accesat, integral, în secțiunea Documente a acestui material.