alegerilocale2020: Horia Constantinescu, apel catre cetateni sa ii acorde semnaturile necesare pentru candidatura la primarie (VIDEO)

Horia Constantinescu, candidat pentru Primăria Constanța, face apel la încrederea pe care i-o acordă constănțenii, pentru a strânge semnăturile necesare depunerii candidaturii.

Pentru a intra în cursa electorală, candidații au nevoie de un număr minim de semnături din partea cetățenilor din localitatea de unde candidează. Astfel, la Constanța, actualul comisar șef adjunct la Protecția Consumatorilor, face un apel către constănțeni să îi ofere încă o dată sprijinul de care are nevoie.În clipul video de mai jos, Horia Constantinescu face apel la niște virtuți pe care le-a regăsit în relația sa cu locuitorii municipiului – prietenie și încredere.„Sunt Horia Constantinescu. Mă cunoașteți deja de patru ani de când sunt comisar al Protecției Consumatorilor. Datorită încrederii și prieteniei dumneavoastră, fie și virtuală, am hotărât să mă înscriu în cursa pentru primar al orașului Constanța. Am nevoie de semnătura dumneavoastră. Aceasta ne trebuie pentru ca drumul către postul de primar să fie bine bătătorit. Mai avem foarte puțin, iar încrederea pe care ne-am câștigat-o unii celorlalți trebuie să dea roade”, i-a îndemnat candidatul la primărie.