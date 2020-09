alegerilocale2020: Interviu cu Claudia Dobre, candidat PSD pentru CLM Constanta - In 2016, s-a realizat un pas important in apropierea mediului universitar de administratia locala“

Claudia Dobre este candidat din partea Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local Municipal Constanța.Sunt absolventă a Universităţii “Ovidius” din Constanţa (UOC), secţia “Relaţii Economice Internaţionale”. Ca urmare a finalizării examenului de licenţă cu media 10, mi s-a propus postul de preparator universitar, pe care l-am acceptat. Am urmat, în cadrul aceleiaşi universităţi, un program de studii aprofundate: “Tranzacţii Intraeuropene” şi, timp de 6 ani, cursurile de doctorat, la Universitatea “Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Treptat, am dat concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar, pentru cel de lector şi, din anul 2008, pentru cel de conferenţiar universitar. După absolvirea doctoratului, am urmat şi cursurile post-doctorale la Academia Română. În această perioadă, am publicat 7 cărţi (unic autor) şi 65 de lucrări de specialitate.Din anul 2017, ocup funcţia de “Expert învățământ/îndrumare proiecte de antreprenoriat studenţeşti”, în cadrul proiectului “Înființarea și susținerea activităților Societății Antreprenoriale Studențești „Ovidius Innovation Center” (OIC-SAS)”, proiect aprobat şi implementat în fiecare an.Până acum 4 ani nu m-am gândit niciodată să mă implic în sfera politică. După alegerile care au avut loc în anul 2016, am văzut că este o nouă echipă în conducerea administraţiei locale. După o discuţie pe care am avut-o cu rectorul UOC, privind necesitatea întăririi colaborării între administraţia locală şi universitate, am avut iniţiativa de a-i invita pe domnul primar Decebal Făgădău şi pe domnul viceprimar Costin Ioan Răsăuţeanu la o întâlnire cu studenţii.Astfel că, în anul 2016, s-a realizat un pas important în apropierea mediului universitar de administraţia locală. Întâlnirile cu studenţii au continuat şi în următorii ani, iar subiectele de discuţie priveau doar aspecte legate de administraţia locală.În acest timp, am realizat cât de important este să fim la curent cu tot ce se întâmplă în oraşul nostru, să înţelegem de ce unele proiecte se amână, de ce sunt necesare anumite etape şi perioade de timp în implementarea lor. Am înţeles cât de multe probleme sunt de abordat şi de rezolvat, la nivel de administraţie locală. Si am văzut studenţii interesaţi să vină cu propuneri, cu iniţiative şi să se implice în viaţa comunităţii.Poate cel mai important aspect de amintit este faptul că am descoperit, în acel an, oamenii din spatele funcţiilor: pe omul Decebal Făgădău şi pe omul Costin Ioan Răsăuţeanu. Dacă inteligenţa, hotărârea, diplomaţia, implicarea, verticalitatea m-au impresionat, ceea ce m-a determinat să mă alătur organizaţiei municipale a PSD a fost sufletul pe care l-am descoperit în fiecare dintre ei.Mi-am dat seama, destul de repede, că “a fi politician” ar trebui să însemne “a fi implicat, a-ţi păsa de oamenii din jurul tău” şi, de aceea, mi-a fost uşor să mă integrez.