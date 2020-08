alegerilocale2020: LIVE - Alianta USR - Plus isi lanseaza candidatii pentru primariile Navodari si Costinesti

Alianța USR - Plus își lansează candidații pentru primăriile Năvodari și Costinești

Alianța USR Plus prezintă în cadrul unei conferințe de presa candidații Alianței la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Valentin Sterpu candideaza din partea USR - Plus pentru postul de primar al orașului Năvodari, iar Marius Neagu candidează la primăria Costinești.La conferința de presă este prezent și președintele USR Constanța, Remus Negoi. Iar din partea Plus este prezenta Carmen Dumitrescu secretar general interimar.Carmen Dumitrescu (Plus Constanța), candidează pentru funcția de consilier județean. Este cadrul didactic la Umc și proiectul ei pentru județul Constanța este de reînviere a turismului istoric și cultural, altfel încât locuitorii județului sa aibă parte de beneficiile acestui tip de turism.Marius Dragu, candidează din partea USR - Plus, inginer, candidează pentru funcția de primar al comunei Costinești. Este antreprenor, a experimentat și traiul în diaspora, în Belgia, a fost și consilier al Elisabetei Lipa, în guvernul României și ulterior director al Btt Costinești. De altfel, această ultimă experiență profesională a înțeles mai bine problemele cu care se confruntă comuna Costinești. Acesta este motivul care l-a determinat să candideze pentru primăria Costinești, pentru revitalizarea turismului și pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor din comună.Marius Dragu își propune desființarea gropii de gunoi din satul Schitu.