alegerilocale2020 LIVE TEXT: PRO Romania Constanta isi lanseaza trei candidati noi in cursa electorala pentru primariile din judet (galerie foto+video)

Coordonatorul PRO România Constanța, Mircea Dobre: "Aș vrea să intrăm într-o temă națională. Mai exact COVID. Am observat ieri că s-a dat hotărârea CNSU începând de când vrea fiecare prefect trebuie să purtam măștile în spațiile publice. Trebuie să mergem cu documente la plajă. Nu stiu ce se întamplă cu bunicii care se duc cu nepoții la plajă. Asta înseamna să omorâm economia, turismul, agricultura e sub pământ. Continuă aceste acțiuni, care sunt impotriva operatorilor economici. As vrea sa îl întreb pe perfectul George Niculescu dacă ați urmărit OUG 78/2020, în care ei au spus ca se vor acorda măști gratuite. Nu s-a întâmplat acest lucru.



Ceea ce este de remarcat este că vor da 230 milioane de lei pentru a cumpăra măști pentru persoanele de la art. 1. Știm că s-au luat 115 milioane de masti. Costul ar fi de 2 lei masca. Cam mult!, a mai spus Mircea Dobre.