alegerilocale2020: LIVE TEXTVIDEO - Candidatul USR Plus, Stelian Ion, in drum spre Primaria Constanta

Candidatul USR Plus, Stelian Ion, în drum spre Primăria Constanța

Candidatul USR PLUS, Stelian Ion, susține o conferință de presă chiar în fata sediului primăriei Constanța, locul pe care, după 27 septembrie, deputatul speră să îl transforme într-un locul său de muncă pentru următoarii patru ani. Stelian Ion este pe locul 8 pe buletinul de vot la alegerile locale din 27 septembrie a.c."Au trecut 20 de ani, am așteptat să vină cineva și să schimbe lucrurile în acest oraș. Am ajuns unul dintre cele mai subdezvoltate orașe, ne e rușine când ne uităm la celelalte orașe din țară. De aceea lansez un mesaj către constănțeni, dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să ne implicăm și în politică. După 20 de ani, mai sunt 15 zile în care ne concentram eforturile și să le transmitem constănțenilor că putem schimba lucrurile în acest oras", afirma candidatul USR Plus.Stelian Ion spune ca exodul către alte orașe trebuie sa înceteze. "S-a tot spus ca nu avem experiență, ca experiență pesedisti, asa cum e ea, trebuie sa continue. Experiența lor au sărăcit orașul, au adus o data cu ei, corupția. La fel și PNL, care a făcut timp de 20 de ani blat cu PSD, au afaceri împreună, iar în Consiliul Local își rezolva interesele", mai spune candidatul USR Plus. Astăzi, Stelian Ion vorbește despre ce va face în primul an de mandat.