alegerilocale2020 LIVE VIDEO: Pro Romania isi anunta candidatii pentru primariile Ovidiu, Aliman si Albesti

Conferință de presă la Pro România Constanța.

S-a discutat despre educatie saptamana aceasta. Conducerea primariei Constanța prin primar a transmis ca ar dori sa inceapa scoala la 1 octombrie. Probabil dânsul are cu cine sa lase copiii acada. Trebuia sa se intalneasca cu toti directorii de scoli sa discute. Au avut la dispozitie toate autoritățile locale timp de 5 luni sa gaseasca soluții. Infrastructura actuală poate duce la deschiderea anului scolar. Pot fi si alte solutii cand o școală nu are destule clase. Nu sunt de acord cu școala online. Este bătaie de joc in ceea ce privește sistemul online. Nu o spun doar eu. O spun toti care au pregatirea necesara. Se pot gasi solutii cu constructii modulare in curtile scolii, a spus Mircea Dobre in deschiderea conferintei.

Aceste realitati trebuie sa se trezeasca la realitate. Observam ca isi aduc aminte doar când se apropie un moment. Putem sa constatam cat de neprofesioniști sunt unii. O sa ii dau cuvantul colegului meu, a mai spus Dobre.

As vrea sa fac doua precizari. Dupa cum ati vazut, de un an de zile, lucram cu colegii din teritoriu umar la umar. Identificam problemele cu care se confrunta. As vrea sa cred ca aceasta campanie si proiectele cu care o sa vina contracandidatii sa se dedice comunitatilor, si nu flotantilor. Eu cred ca noi muncim pentru oamenii care investesc in zonele respective. Vreau sa cred ca va avea loc o campanie ok. Vom investiga fiecare caz din fiecare comuna si daca vedem ca numarul flotantilor o sa creasca o sa atragem semnale publice. Am vazut in ultima vreme o preocupare pentru agricultura. Asta pentru a capitaliza putin capital politic. Vreau sa ma ajutati sa reiterez invitatia catre Mihai Lupu, contracandidatul la sefia CJ, la o dezbatere publică, a spus Filipescu.

Haideti sa vorbim concret de ce putem face la nivelul judetului Constanta. Il aștept in continuare intr-o dezbarere publica. Inca nu mi-a raspuns la invitatie si ai trecut 2 saptamani, subliniaza Răzvan Filipescu.

Avem doua sate - se circula ca in evul mediu, pe strazi neasfaltate. Un alt proiect ar fi padurea Hagieni, care e o rezervatie naturala. As vrea sa existe un parteneriat cu cei de la mediu pentru o pista de biciclete sau alt mod de relaxare. Gazele sunt iarasi o problema - lipsa lor, a spus Moagher.

Am o experienta politica de peste 20 de ani. Am cinci mandate de consilier, din care 2 mandate de viceprimar. Daca reusesc sa câștig încrederea oamenilor, mi-am propus o eficientizare a serviciilor catre cetateni - o linie de tineret si sport. Vrem sa refacem echipa de fotbal!, spune candidatul de la Aliman.

Baza sportivă Trunghi este o savana in prezent. Are peste 37.000 mp. Este singurul teren asa de mare, in municipiul Constanța pentru ca nu a pus nimeni ochii pe el. Administratia publica locala l-au lăsat in paragina. Nici serpii nu stau acolo. Este o nenorocire, o parloaga. Ne propunem sa o regandim special pentru atletism, sustine Dobre.

Totodata pe acel teren exista o sala, unde se antrenau cei care făceau lupte. Am avut un campion olimpic. Avem un sport olimpic cu rezultate bune in Constanta. Pentru acest sport pentru nimeni nu mai reprezintă nimic. Vrem sa construim stadioane, arene de 110 milioane de euro, in conditiile in care pe altii i-au costat 40 mil de euro, a adaugat Dobre.

Am facut tenis de performanta 14 ani, spune Dobre pentru a motiva apropierea fata de sport.

Candidatul Pro România la Primăria Constanța, Mircea Titus Dobre, și candidatul pentru conducerea CJ Constanța, Răzvan Filipescu, au organizat o conferință de presă vineri, așa cum ne-au obișnuit, pentru a continua anunțurile privind candidații la primăriile din județ.Astăzi sunt anunțați candidații pentru primăriile din Ovidiu, Aliman și Albești. De asemenea, va fi prezentat un nou proiect pentru comunitatea din municipiul Constanța.Răzvan Filipescu multumeste pentru participarea la conferinta de presa.Candidatii de astazi sunt: Remus Soceanu, candidat la Ovidiu, nascut in Ovidiu, tanar de perspectiva, Valentin Sîvriu, candidat la Aliman, actual consilier local.Pe langa acestia a fost prezentat si Moagher Nicolae, care va candida pentru primaria din Albesti.Candidatul din Ovidiu spune ca cel mai important proiect ar fi construcția unui azil de batrani.Candidatul din Albesti spune ca lipsa dispensarului este una important.Mircea Dobre prezinta un nou proiect pentru Constanța, pentru zona Km. 4-5 - CET.