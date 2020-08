alegerilocale2020 LIVE VIDEO: Pro Romania isi anunta candidatii pentru primariile Ovidiu si Aliman

S-a discutat despre educatie saptamana aceasta. Conducerea primariei Constanța prin primar a transmis ca ar dori sa inceapa scoala la 1 octombrie. Probabil dânsul are cu cine sa lase copiii acada. Trebuia sa se intalneasca cu toti directorii de scoli sa discute. Au avut la dispozitie toate autoritățile locale timp de 5 luni sa gaseasca soluții. Infrastructura actuală poate duce la deschiderea anului scolar. Pot fi si alte solutii cand o școală nu are destule clase. Nu sunt de acord cu școala online. Este bătaie de joc in ceea ce privește sistemul online. Nu o spun doar eu. O spun toti care au pregatirea necesara. Se pot gasi solutii cu constructii modulare in curtile scolii, a spus Mircea Dobre in deschiderea conferintei.

As vrea sa fac doua precizari. Dupa cum ati vazut, de un an de zile, lucram cu colegii din teritoriu umar la umar. Identificam problemele cu care se confrunta. As vrea sa cred ca aceasta campanie si proiectele cu care o sa vina contracandidatii sa se dedice comunitatilor, si nu flotantilor. Eu cred ca noi muncim pentru oamenii care investesc in zonele respective. Vreau sa cred ca va avea loc o campanie ok. Vom investiga fiecare caz din fiecare comuna si daca vedem ca numarul flotantilor o sa creasca o sa atragem semnale publice. Am vazut in ultima vreme o preocupare pentru agricultura. Asta pentru a capitaliza putin capital politic. Vreau sa ma ajutati sa reiterez invitatia catre Mihai Lupu, contracandidatul la sefia CJ, la o dezbatere publică, a spus Filipescu.