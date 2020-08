alegerilocale2020: Mihai Lupu candideaza pentru Consiliul Judetean Constanta sub egida IMI PASA“ (galerie foto)

Mihai Lupu aduce experiența sa de management, alături de experiența sa legislativă de 8 ani, în slujba constănțenilor

În ultimele două luni și jumătate, am fost în fiecare zi în județul Constanța. Am vizitat cele mai defavorizate comunități, am văzut realitatea pe care PSD nu doar că a ținut-o ascunsă, dar a ignorat-o cu desăvârșire timp de 20 de ani. Timp de două decenii, sărăcia s-a transformat într-o grea sentință ereditară. Accesul la educație și la servicii medicale a devenit un lux de neimaginat pentru mulți dintre constănțenii din județ. Familiile defavorizate nu au avut niciun sprijin real pentru integrarea în câmpul muncii și pentru stimularea școlarizării. Persoanele cu dizabilități nu au beneficiat de faptul că suntem la malul mării, avem facilități balneare și putem oferi îngrijire de cea mai bună calitate. Mediul de afaceri nu a fost încurajat absolute deloc. În ciuda amplasamentului strategic şi a infrastructurii destul de bune, Constanța nu a reuşit să atragă niciun investitor major în ultimii ani. Din punctul de vedere al salariului mediu, se situează abia pe locul 11 în rândul celor 41 de oraşe mari din ţară, conform studiilor realizate de Banca Mondială. Suntemjudețul fără niciun parc industrial, deși avem autostrăzi, port și aeroport și canal Dunăre-Marea Neagră. Avemcetăți antice, dar nu avem infrastructură să ajungă turiștii la ele. Avem podgorii, dar nu avem turism viticol. De ce? Din nepăsarea autorităților. Tocmai pentru că vreau să pun punct acestei ere în care sfidarea și nepăsarea au mers mână în mână, candidez la funcția de Președinte al ConsiliuluiJudețean, sub semnul ÎMI PASĂ. Vreau ca toți acei oameni cu care am vorbit zi de zi în ultimele luni să știe că avem proiecte și soluții pentru ei și că am alături de mine o echipă puternică ce va pune Constanța pe locul pe care îl merită, a declarat MIhai Lupu, candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Constanța.

