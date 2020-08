AlegeriLocale2020/Ministrul Marcel Vela a delegat conducerea Comisiei Tehnice Centrale secretarului de stat Gheorghe Sorescu

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a delegat conducerea Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor din data de 27 septembrie secretarului de stat Gheorghe Sorescu, spunând că a făcut acest gest deoarece apare pe lista de candidaţi ai PNL atât la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cât şi la Consiliul Local Caransebeş. Vela a precizat vineri seara, într-o intervenţie telefonică la RTV, că aceasta este singura atribuţie pe care a delegat-o, el continuând să îşi exercite funcţia de ministru al Afacerilor Interne în perioada următoare. "Nu este nicio premieră, poate este o premieră prin faptul că un ministru tratează cu fair-play faptul că este candidat şi îşi deleagă atribuţiile de a conduce Comisia tehnică unui secretar de stat care se ocupă strict de prefecturi. (...) Eu am considerat că este fair-play (...). Repet, am delegat atribuţiile conducerii, prezidării unei comisii tehnice care se ocupă strict de problemele, de toate analizele care ţin de evoluţia şi organizarea alegerilor în relaţia cu prefecturile, deci nu sunt atribuţiile ministrului Afacerilor Interne în integralitatea lor sau în totalitatea lor", a declarat Marcel Vela. El a adăugat că, pe perioada campaniei electorale, va rămâne la minister. "Sunt pe lista de consiliu local şi consiliu judeţean în calitatea mea de preşedinte al filialei PNL Caraş-Severin, pentru a fi alături de colegii mei implicaţi în campania electorală. Eu voi fi la minister în toată această perioadă, îmi voi face datoria şi veţi vedea că toată procedura aceasta, şi electorală, dar şi activitatea ministerului în zona criminogenă, împotriva infracţionalităţii, va fi la înălţime", a spus Vela. Ministrul Afacerilor Interne a garantat că alegerile locale din 27 septembrie vor fi organizate "foarte bine" şi că vor fi "cele mai corecte alegeri". "Vor fi organizate foarte bine alegerile, vor fi cele mai corecte alegeri şi fără probleme cu privire la infracţionalitate, pentru că nu doar Comisia tehnică implică organizarea alegerilor, organizarea alegerilor este mult mai amplă, ceea ce ţine şi de siguranţa desfăşurării procesului electoral şi de păstrarea liniştii şi ordinii publice, lucruri care rămân în atribuţia ministrului. Ministrul este la datorie, ministerul îşi va face datoria. (...) Aşadar, prezidarea acestei comisii am considerat că este mai bine să o facă domnul secretar de stat care se ocupă strict de acest domeniu", a mai declarat Marcel Vela. AGERPRES (A - autor: Tina Dumitrescu, editor: Antonia Niţă, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * PSD cere demisia ministrului Vela: Şmecheria cu suspendarea din Comisia pentru organizarea alegerilor nu merge