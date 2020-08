alegerilocale2020: Mircea Titus Dobre, candidat Pro Romania - “Am conceput proiecte care sa transforme Constanta in ce ne dorim cu totii: un oras turistic, aerisit, civilizat, prietenos’’ (video +documente)

Deputatul Mircea Titus Dobre, coordonatorul Pro România, fost ministru al Turismului candidează la funcția de primar al municipiului Constanța

La capitolul experienţă profesională, Dobre a profesat mulți ani în mediul privat

Mircea Titus Dobre susține că programul său electoral conține proiecte pe care mulți constănțeni și le doresc, pentru a avea un oraș în care să se simtă europeni, un oraș modern și aerisit, prietenos cu locuitorii lui și primitor cu turiștii

Sunt proiecte pentru care Primăria Constanța poate obține finanțare, din fonduri europene sau guvernamentale

Coordonatorul PRO România Constanța spune că proiectele au fost concepute astfel încât să rezolve problemele reale pe care le au locuitorii cartierelor

Constanța are nevoie urgent de artere noi de circulație, care să decongestioneze traficul și să asigure o conexiune mai bună cu Autostrada

ZIUA Electorală

Conexiunea între zonele în care se produc aglomerații

Restaurarea Patrimoniului construit al orașului

Deputatul Mircea Titus Dobre, coordonatorul Pro România, fost ministru al Turismului candidează la funcția de primar al municipiului Constanța.Născut, pe 20 decembrie 1978 la Constanţa, Mircea Titus Dobre este căsătorit și are un copil.La capitolul experienţă profesională, Dobre a profesat mulți ani în mediul privat, ca director marketing și a coordonat vânzările din cadrul companiei, întocmirea şi urmărirea contractelor cu clienţii mari. A intrat în politică și este în parlamentul România.Vorbește fluent engleză şi franceză.Alegerile locale se apropie cu paşi repezi Piața locală abundă de această dată de candidaturi.De stânga, de dreapta, independenţi, toți vor voturile dumneavoastră. Dincolo de sondaje și cercetări sociologice subiective, cotidianul ZIUA de Constanţa lansează o nouă provocare.I-am invitat în fața dumneavoastră pe candidații din alegerile locale să se prezinte și să spună care este viziunea lor pentru Constanța.Vă invităm să urmăriți ZIUA Electorală.Interviul cu Mircea Titus Dobre, candidatul Pro România pentru primăria Constanța poarte fi urmărit aici:Mircea Titus Dobre susține că programul său electoral conține proiecte pe care mulți constănțeni și le doresc, pentru a avea un oraș în care să se simtă europeni, un oraș modern și aerisit, prietenos cu locuitorii lui și primitor cu turiștii.Sunt proiecte pentru care Primăria Constanța poate obține finanțare, din fonduri europene sau guvernamentale, proiecte “pe care s-ar fi putut face până acum, dacă pe edili i-ar fi interesat soarta orașului, a constănțenilor și a turiștilor, dacă ar fi existat interesul pentru cetățean și voință politică”.Coordonatorul PRO România Constanța spune că proiectele au fost concepute astfel încât să rezolve problemele reale pe care le au locuitorii cartierelor.-crearea unor locuri de parcare moderne, supraetajate, prietenoase cu mediul, care să degajeze traficul pe carosabil și pe trotuare;-amenajarea unor parcuri, spații verzi, locuri de joacă și terenuri de sport, pentru agrement, atât pentru constănțeni, cât și pentru turiști;-amenajarea unor ghene ecologice pentru pubelele de gunoi, astfel încât să nu mai avem ghene insalubre în oraș;-modernizarea bazei sportive #TRIUNGHI, în suprafață de 37.099 mp, cu acces din Strada Caraiman - cu spații pentru mai multe categorii de sport; cu reconstruirea sălii de antrenament;-modernizarea terenului de sport existent, cu realizarea unui loc de joacă pentru copii și construireaunei parcări publice subterane, cu 228 de locuri – în apropierea Școlii cu clasele I-VIII Aurel Vlaicu (Aleea Albatrosului);-modernizarea parcului Viitorului – amenajarea a 15.236 mp de spațiuverde și spațiu public – Str. Caraiman;-amenajarea unui loc de joacăpentru copii, a unei zone - cu spațiuverde și spațiu public - și a unei parcări subterane de 178 de locuri,în apropiere de Strada Prelungirea Liliacului;- construirea unei parcări publice supraetajate P+4E+Terasă circulabilă, cu o capacitate de 219 locuri, în apropierea Străzii Progresului și Aleii Progresului;-construirea unei parcări publice supraetajate P+4E+Terasă circulabilă, cu o capacitate de 219 locuri, în apropierea străzilor Arcului și Progresului;- amenajarea unui parc pentru picnic și grătare – Parc “LA GRĂTARE” – care presupune amenajareaspațiului verde și a spațiului public, pe o suprafață de 17.586 mp. Vor fi prevăzute locuri pentru picnic,grătare acoperite și neacoperite, grupuri sanitare, locuri de parcare, teren de sport, loc de joacă pentru copii, spații verzi. Pentru siguranța circulației pietonale, proiectul prevede 2 pasaje subterane, astfel:unul va fi pe sub Șoseaua Mangaliei, iar celălalt va subtraversa o bretea de circulațiecare duce spre Șoseaua Mangaliei.Coordonatul Pro România spune că s-a săturat de disputele interminabile între investitori, dezvoltatori și comunitate, în municipiul Constanța, pe marginea situației urbanistice.”Ne-am săturat să vedem că administrația locală nu face nimic pentru rezolvarea acestui conflict și toate celelalte probleme.Conexiunea între zonele în care se produc aglomerații trebuia să se facă de foarte mult timp, astfel încât să se poată circula civilizat în Municipiul Constanța. iar locurile de parcare ar fi fost mult mai eficiente dacă ar fi fost construite, nu doar desenate”, afirmă Mircea Titus Dobre. #CONSTANȚA , propune câteva proiecte de implementat într-un termen cât mai scurt:1. Conexiunea zonei logistice și industriale cu autostrada, pentru a decongestiona traficul greu pe o rută mai scurtă, dinspre și către autostradă (trecerea pe sub autostradă se poate realiza și există deja un pod);2. Conexiunea zonei #TomisPlus cu autostrada, la nodul rutier dinspre Poiana (nod rutier deja amenajat);3. Realizarea centurii – alternativa de circulație – pentru Bulevardul #AurelVlaicu , întotdeauna foarte aglomerat.4. Conexiunea zonei km 4-5 cu și a zonei Veterani cu autostrada;5. Realizarea unui bulevard pe direcția nord-sud, între zona Tomis Plus și zona Vivo- #Kaufland -Ștefăniță Vodă6. Lărgirea străzii Ștefăniță Vodă, până la Strada Soveja7. Conexiunea zonei #Vivo cu strada #Soveja , la sensul giratoriu din zona Eden8. Introducerea în intravilan și reglementarea unor suprafețe de teren, în faze etapizate, pe suprafețe cu mai multe zone funcționale și dotări publice, pentru a oferi un cadru urban nou, armonios și sănătos pentru comunitate.Din punctul lor de vedere, reprezentanții Pro România consideră că Primăria Municipiului Constanța trebuie să le asigure cetățenilor orașului un mediu de viață sănătos, curat, armonios, un mediu cu spații verzi bine întreținute – ceea ce nu se întâmplă acum.- să construiască locuri de parcare, să realizeze piste pentru bicicliști practicabile, să rezolve problema traficului din orașul Constanța, să acționeze și să implementeze proiecte pe termen scurt, mediu și lung – proiecte integrate, de dezvoltare durabilă, nu lucrări făcute fără logică și de mântuială, doar pentru a bifa niște investiții care nu rezolvă problema de fond;- să inventarieze urgent spațiile verzi existente, cele care au mai rămas, pentru a le proteja și intretine;- să-și protejeze și să susțină restaurarea Patrimoniului Construit al orașului (Centrul vechi), să le asigure operatorilor economici facilități prin care să-i determine să demareze investiții în clădirile de patrimoniu;- să asigure o dezvoltare pe orizontală a Municipiului, întrucât s-a dovedit că aglomerarea orașului cu constructii noi nu este un lucru benefic pentru populația acestuia (De exemplu, orașele din vecinătatea Constanței se dezvoltă spre Constanța – Ovidiu, Valu, Cumpăna, Agigea).Totodată, spune Mircea Titus Dobre - Primăria trebuie să introducă în intravilan teren din extravilan, să îl reglementeze, să îl urbanizeze – adică să dispună realizarea rețelelor edilitare, să realizare tramele stradale, trotuare, suprafetele compacte de parcuri, reguli clare de construire, etc.”Primăria trebuie să demareze PUZ-uri mai mult pe extravilan, deoarece terenurile acestea trebuie să fie gândite încă de pe acum pentru o dezvoltare armonioasă și coerentă, care să fie atrăgatoare atât pentru investitori, cât și pentru utilizatori. Și aici nu mă refer la cât de mult să se poată construi, ci la realizarea unor zone funcționale care să prezinte servicii și dotări pe fiecare categorie de funcțiune.Trebuie să atragem investitori mari, care să aducă locuri de muncă, iar pentru asta trebuie să le oferim un cadru urbanistic atractiv, astfel încât orașul să aibă o economie bună. Pentru a evita situația în care toți proprietarii ar putea să-și lotizeze proprietățile din extravilan, fără o gândire unitară, Primăria trebuie să acționeze de urgență - să-i convoce, să convoace investitorii și să înceapă realizarea acestor PUZ-uri.Urbanizarea trebuie să fie gândită corect și aplicată acum, cât timp nu s-a construit nimic pe zonele care urmează să fie dezvoltate. Orice întârziere înseamnă imposibilitatea de a se mai putea îndrepta lucrurile.De asemenea, se vorbește despre zona logistică/industrială a orașului. Avem centura de autostradă în apropiere și ar trebui demarată cu celeritate o conexiune directă cu aceasta, întrucât este posibilă realizarea acestei legături absolut necesare pentru degajarea traficului. Trebuie prevăzută o zonă de extindere a celei logistice și industriale. Consider că orașul Constanța ar trebui să fie leader în această categorie. Din păcate, nu se întamplă asta.Nu în ultimul rând, Constanța are nevoie urgent de artere noi de circulație, care să decongestioneze traficul și să asigure o conexiune mai bună cu Autostrada.Proiectul propus de noi, PRO România, include soluții pentru toate aceste probleme, aplicabile printr-un proiect integrat, de dezvoltare durabilă, bazat pe viziunea dezvoltării pe termen, scurt, mediu și lung a Municipiului Constanța și a zonelor limitrofe’’, susține Mircea Titus Dobre, candidatul la primăria Constanța.