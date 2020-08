alegerilocale2020: Partidul Ecologist Roman Limanu isi lanseaza candidatul pentru primarie (LIVE TEXT)

Conferință a Partidului Ecologist Român, organizația Limanu.

As vrea sa facem introducerea impreuna pentru cei patru ani care vor urma, sa înțelegem si noi cum trebuie facute lucrurile bune. As vrea muncim foarte mult in ceea ce priveste administratia locala, nu politica pumnului in gura. Avem proiecte multe pentru localitatile care compun Limanu. Au fost epuizate resursele turistice. Vorbim de administratia actuala - trebuie sa ne unim fortele si de a lupta impotriva ei. As vorbi despre Limanu unde avem niste proiecte interesante, vorbim de faleza de nord, unde niciun edil nu a scos in evidență bogatia si naturaletea acelor locuri. Pentru Hagieni propune nepopularea satului.

La Limanu, acei oameni stau pe o mina de aur si nimeni nu a vrut sa scoata la suprafata. Acea faleza gasim doar in tari precum Spania sau Grecia. Am elaborat un proiect prin care vom incerca sa aducem un turism la o scara mai larga. Avem mult mai multe proiecte despre Limanu si ne-am întinde ore bune. Venind in Limanu, imi vine sa plang. A inceput foarte timid localitatea, în anii 60. Chiar in această curte au mancat actori vechi si cunoscuti. Aici avem foarte multe proiecte in domeniul turismului, a mai spus candidatul pentru Limanu.

De ceva ani, chiar am discutat cu colegii mei si dorim conservarea. Am vrea sa redăm Vama inapoi oamenilor care au înființat-o. Discutam de parcari inexistente, vorbim de plaji distruse si beach baruri, a adaugat Ciocîrlan

Candidatul nostru a contribuit la comuna Limanu prin investitia facuta aici. Cu toate greutățile prin care a trecut, inca crede. Voi sunteti aici prezenti nu pentru ca nu aveti ce face cu timpul vostru, ci pentru a prinde mesajul si sa il transmiteti mai departe. Vama Veche, cea mai liberă stațiune - libertatea de expresie, libertatea de gândire. Asa vreau sa vad e fiecare locuitor din aceasta tara. Astea sunt mesajele pe care noi le transmitem. Mai departe, as merge foarte mult pe zona de reglementare. Sincer, nu cunosc Limanu. In Hagieni nu am fost niciodata. Sunt localitati de care vorbesc partenerii mei politici, a punctat Moraru.

