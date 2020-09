AlegeriLocale2020/Prezenta pe ore la alegerile locale din 2016

La alegerile locale din 2016, desfăşurate în ziua de 5 iunie, prezenţa la vot a fost de 48,44%, la urne prezentându-se 8.874.432 alegători. Dreptul de vot s-a exercitat numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz. La alegerile locale din 2016 s-a utilizat pentru prima oară un sistem informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de evitare a votului multiplu. Acest sistem a fost implementat de Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu STS. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async"); Până la ora 10,00 au votat 7,93% dintre alegători Potrivit datelor anunţate de Biroul Electoral Central (BEC), în mediul urban, prezenţa la urne a fost de 6,13% şi în rural - de 10,37%. În Bucureşti au votat 4,36% dintre alegători. În sectorul 1 au votat 4,62% din totalul alegătorilor înscrişi în liste, în sectorul 2 - 4,44%, în sectorul 3 - 4,17%, în sectorul 4 - 4,43%, în sectorul 5 - 3,98% şi în sectorul 6 - 4,59%. În 23 de judeţe prezenţa la vot a fost superioară mediei calculate la nivel naţional, procente mai mari fiind înregistrate în: Teleorman - 13,33%, Giurgiu - 12,29%, Olt - 12,16%, Călăraşi - 11,52%, Dâmboviţa - 11,13%. O participare redusă la urne s-a înregistrat în judeţele: Harghita - 5,59%, Timiş - 5,84%, Cluj - 5,94%, Covasna - 6,02%, Sibiu - 6,10%. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Până la ora 13,00 au votat 21,12% dintre alegători În mediul urban, prezenţa la urne a fost de 17,25% şi în rural - de 26,35%. Potrivit BEC, în Bucureşti au votat 13,56% dintre alegători. În sectorul 1 au votat 15,08% din totalul alegătorilor înscrişi în liste, în sectorul 2 - 13,58%, în sectorul 3 - 12,93%, în sectorul 4 - 13,63%, în sectorul 5 - 12,14% şi în sectorul 6 - 14,37%. În 25 de judeţe prezenţa la vot a fost superioară mediei calculate la nivel naţional, procente mai mari fiind înregistrate în: Teleorman - 29,10%, Giurgiu - 28,30%, Olt - 28,18%, Dâmboviţa - 26,62%, Vâlcea - 26,41. O participare redusă la urne s-a înregistrat în judeţele: Timiş - 15,45%, Cluj şi Arad - 17,87%, Covasna - 18,10%, Sibiu - 18,23%. Până la ora 16,00 au votat 31,71% dintre alegători În mediul urban, prezenţa la urne a fost de 25,22% şi în rural de 40,47%. Potrivit BEC, în Bucureşti au votat 20,14% dintre alegători, aceasta fiind şi cea mai redusă prezenţă la nivelul întregii ţări. În sectorul 1 au votat 22,50% din totalul alegătorilor înscrişi în liste, în sectorul 2 - 20,28%, în sectorul 3 - 19,14%, în sectorul 4 - 20,14%, în sectorul 5 - 18,20% şi în sectorul 6 - 21,15%. În 28 de judeţe, prezenţa la vot a fost superioară mediei calculate la nivel naţional, procente mai mari fiind înregistrate în: Giurgiu - 40,62%, Olt - 40,5%, Teleorman - 39,78%, Vâlcea - 39,32%, Gorj - 38,64%. O participare redusă la urne s-a înregistrat în judeţele: Timiş - 24,97%, Sibiu - 27,28%, Cluj - 27,9%, Covasna - 28,12%, Iaşi - 28,47%. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO Până la ora 19,00 au votat 42,94% dintre alegători Conform BEC, în mediul urban, prezenţa la urne a fost de 34,54%, iar în rural de 54,28%. La nivelul întregii ţări, au votat 7.866.567 de persoane dintre cele 18.320.473 înscrise pe listele electorale. Până la ora 19,00, în Bucureşti au votat 27,63% dintre alegători. În sectorul 1 au votat 30,44% din totalul alegătorilor înscrişi în liste, în sectorul 2 - 28,05%, în sectorul 3 - 26,35%, în sectorul 4 - 27,51%, în sectorul 5 - 25,68% şi în sectorul 6 - 28,54%. În 28 de judeţe, prezenţa la vot a fost superioară mediei calculate la nivel naţional, procente mai mari fiind înregistrate în: Giurgiu - 54,89%, Olt - 54,25%, Teleorman - 53,57%, Vâlcea - 51,03% şi Dâmboviţa - 50,83%. O participare redusă la urne s-a înregistrat în Bucureşti - 27,63%, Timiş - 35,52%, Iaşi - 37,95%, Covasna - 38,43% şi Harghita - 38,80%. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Până la ora 21,00 au votat 48,44% dintre alegători Prezenţa la vot a fost de 48,44% (8.874.432 alegători), conform site-ului http://prezenta.2016bec.ro/. Potrivit BEC, în mediul urban, prezenţa la urne a fost de 39,80%, iar în rural de 59,71%. Judeţul cu cea mai mare prezenţă la urne a fost Giurgiu (63,35%), în timp ce procentul cel mai scăzut de prezenţă la urne a fost înregistrat în judeţul Timiş (40,87%). În municipiul Bucureşti au votat 33,31% dintre cetăţeni, conform sursei citate. Judeţele fruntaşe în ceea ce priveşte participarea la vot, la alegerile locale din 2016, au fost: Giurgiu (63,35%), Teleorman (60,74%) şi Olt (60,44%). Judeţele cu cele mai scăzute prezenţe la localele din 2016, cu sub 45%, au fost: Timiş (40,87%), Iaşi (42,39%) şi Harghita (43,62%). AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Anda Badea)