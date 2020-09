alegerilocale2020:Primarul PNL Dorina-Cicilia Șerbanescu schimba in bine Casa lui Adam

Casa lui Adam, cum i se spune în turcă, comunei constățene Adamclisi, este condusă de o femeie, primarul și candidatul PNL pentru alegerile din 27 septembrie Dorina-Cicilia Șerbănescu

Nu regretă că a ales să fie primar la Adamclisi din 2016, deși e foarte mult de muncă, „extraordinar de mult”

La Adamclisi, sunt în curs de execuție asfaltare străzi în Zorile, pe PNDL, 8 km, iar alți 8 km în Adamclisi, pe fonduri europene, plus o grădiniță

A fost finalizat proiectul de aducțiune apă în satul Abrud

Ce a găsit la Primărie?„Nu era mai nimic făcut. Nu era asfalt, clădirile publice nu funcționale, școlile la fel”.

De unde a început?

„Am început cu depunere de solicitări de finanțare pentru proiecte. Și pe fonduri europene, și guvernamentale… Am început să le luăm la rând și să rezolvăm ce se putea atunci. Am obținut finanțări, am început să le și executăm. Avem în curs de execuție asfaltare străzi în Zorile, pe PNDL, 8 km, iar alți 8 km în Adamclisi, pe fonduri europene, plus o grădiniță. A fost finalizat proiectul de aducțiune apă în satul Abrud”.

Ce le spune la concetățeni? Alegeți-mă pentru că…

„Pentru realizările de până acum, în primul rând: cele două proiecte de asfaltare de care am amintit, toate școlile din comună au fost reabilitate. Căminele culturale: în Adamclisi s-au făcut reabilitarea și modernizarea totală; la Urluia l-am preluat în faza de clădire la roșu și este în utilizare, cu tot ce trebuie; la Zorile este reabilitat pe fonduri europene, stadiul de execuție 40%. Avem în derulare, tot pe bani europeni, construcția unor case mortuare. Pe durata investițiilor creăm și locuri de muncă, e drept temporare”.

Gaze aduce în Adamclisi?

„Vor fi bani europeni în următorul mandat special pentru racordare la rețeaua de gaze. Conducta principală este departe, dar deja suntem luați în calcul. Toate UAT-urile din zona asta o să facem o asociere, ca să îndeplinim condițiile de eligibilitate. O să începem studiul de fezabilitate”.

Care sunt problemele cele mai frecvente pe care i le ridică localnicii?

„Întocmirea actelor de proprietate pe terenurile intravilane unde sunt casele. Există o lege care permite să le întocmim acte de proprietate și toată lumea, în ultimul timp, vine cu problema asta. Sunt multe probleme pe care trebuie să le iei în calcul pentru a elibera un astfel de act”.

Ce a făcut până să ajungă la Primărie?

„Sunt inginer agronom și profesor, am predat la la Liceul Tehnologic din Deleni”.

De ce a dat confortul vieții de profesor pe stresul celei de primar?

„M-a determinat ideea că locuiesc în această localitate. Am venit aici în 1990, după repartiția de la absolvirea facultății. Fiind cu toată familia aici, inclusiv copilul meu și cei doi nepoței. Primul nepoțel s-a născut fix de alegerile din 2016”.





Imposibil să nu fie și nemulțumiți…„Evident, fără ei nu se poate. În primul rând îmi reproșează că nu am stat mai mult printre ei. Însă, pentru a face ceva trebuie să fii permanent în Primărie, să te ocupi efectiv și să prinzi toate oportunitățile. Dacă ai ratat una este foarte greu să revii. Ori eu, propunându-mi să fac o grămadă de chestii, chiar m-am canalizat pe ele. Totuși, am ușa deschisă permanent pentru cetățeni. Eu din Primărie nu lipsesc decât când merg la Prefectură, la Consiliul Județean sau unde trebuie pentru Primărie. Nu am mai plecat în concediu, nu am gătit acasă, nu am mai spălat acasă, nu, nu, nu, multe d-astea”.





În concluzie, de ce să o realeagă cetățenii pe 27 septembrie?„Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în comună. Trebuie să continuăm proiectele care sunt în derulare și pe celelalte pe care ni le-am propus pentru a schimba comuna în bine. Sunt dispusă să fac în continuare sacrificii pentru acest scop”.





Comandat de Partidul National Liberal- Filiala Constanța - Executat de ZIUA de Constanța – portal: www.ziuaconstanta.ro - mandatar financiar-cod AEP 21200012