alegerilocale2020: Proiecte majore si atragerea de fonduri europene. Razvan Filipescu, candidatul Pro Romania vrea sa faca din Constanta, un judet puternic (documente + video)

Spitalul Clinic de Urgență Pentru Copii

Parc & Stadion în Amzacea

Protejarea fermerilor afectați de secetă

Răzvan Filipescu este membru Pro România, are 40 de ani, este căsătorit, are fetiță și candidează la funcția de Președinte al Consiliului Județean Constanța.A ales să facă acest pas deoarece, pentru că vrea ca și județul Constanța să ajungă pe podiumul dezvoltării din punctul de vedere al sănătății, educației și economiei.Cunoaște județul cu tot cu problemele sale și, împreună cu echipa sa, a identificat soluții pentru îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor dar și pentru sprijinirea afacerilor.La rândul lui este antreprenor. A investit, dar a muncit și la stat, a dobândit experiență în domenii precum agricultura, turismul, transporturile, în domeniul bancar și al fondurilor europene.A predat la facultatea unde am învățat și unde am prins perioada de început a mișcării civice, fiind membru ARAS (Asociația Română Anti Sida) și AIESEC (Asociația Internațională a Studenților la Economie și Comerț).S-a implicat în promovarea județului atât ca investitor cât și ca Președinte al Autorității Naționale pentru Turism, are experiență în administrația publică, capacitatea managerială și viziunea pentru a dezvolta județul.“Am copilărit prin județ, la bunici, dar și în cartierul Faleză Nord unde am urmat școala primară. Anii de liceu i-am petrecut în băncile Liceului Teoretic Traian, ulterior am absolvit Facultatea de Științe Economice – Secția Tranzacții Internaționale, din cadrul Universității Ovidius, cu un scurt stagiu de practică în Management la L’ Institut Universitaire Professionnalise la Universitatea din Clermont Ferrand, Franța. Fiind atras de mare și de lumea portului, am lucrat la o firmă de shipping, urmând în paralel un Master în Transport Intermodal și Management Portuar, în limba engleză, la Universitatea Maritimă Constanța, ulterior definindu-mi studiile printr-un Doctorat în economie, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Din perspectiva activității profesionale, mi-am completat și perfecționat studiile cu un Certificat de "Manager în Turism", care s-a dovedit ulterior a-mi fi foarte util, precum și cu un Certificat de absolvire al "Programului de specializare în domeniul relațiilor internaționale", obținut la Institutul Diplomatic Român. Am avut onoarea să mă reîntorc în facultate, dar de data aceasta din postura de colaborator/asistent universitar în cadrul Universității Ovidius.Îmi plac provocările, am vrut să cunosc cât mai mult iar viața m-a dus în diverse instituții care și-au pus amprenta asupra formării mele ca om profesionist și cunoscător al legii. Am lucrat în special în domeniul fondurilor europene, la Direcția OLAF, Agenția SAPARD, am continuat în domeniul bancar, pornind de la consilier IMM și ajungând Director de Agenție, după ani, devenind chiar director adjunct al FNGCIMM (Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri). Am jucat fotbal de mic și crescând, am cochetat cu acest sport. Am fost pentru o perioadă și membru în Comisia de Apel pentru Licențierea Cluburilor din Liga I FRF. Am dezvoltat activități private în turism și agricultură, am continuat să investesc în domeniul logisticii și operării portuare, fiind implicat, în prezent în aceste domenii.Funcția de secretar de stat, aferentă poziției de Președinte al Autorității Naționale pentru Turism, precum și cea de membru în Consiliul de Administrație al TAROM, mi-au oferit șansa de a interacționa la nivel internațional cu oameni de excepție, dar mai ales mi-au deschis perspectivele dezvoltării de strategii durabile și de anvergură, așa cum și județul nostru are nevoie.Din toate aceste funcții m-am implicat activ în promovarea României ca destinație turistică și am susținut industria HORECA, am realizat sute de vizite pentru jurnaliști, bloggeri și tour operatori străini, în țară și în județul nostru, am ajutat la organizarea și buna desfășurare a multor târguri, conferințe de turism interne și internaționale, inclusiv pentru turismul de croazieră, am contribuit la realizarea episoadelor din seria Wild Carpathia, difuzat pe postul Travel Channel, m-am luptat alături de colegii mei pentru implementarea impozitului specific în turism și a voucherelor de vacanță, și în multe alte proiecte.Îmi doresc ca toată această experiență, însoțită de energia și dorința de a face bine, să o pun în slujba locuitorilor județului Constanța”, a mărturisit Răzvan Filipescu.Alegerile locale se apropie cu paşi repezi Piața locală abundă de această dată de candidaturi.De stânga, de dreapta, independenţi, toți vor voturile dumneavoastră. Dincolo de sondaje și cercetări sociologice subiective, cotidianul ZIUA de Constanţa lansează o nouă provocare.I-am invitat în fața dumneavoastră pe candidații din alegerile locale să se prezinte și să spună care este viziunea lor pentru Constanța.Vă invităm să urmăriți ZIUA Electorală.Interviul cu Răzvan Filipescu, candidatul Pro România pentru Consiliul Județean Constanța poarte fi urmărit aici:Alături de echipa sa, candidatul Pro România pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, spune că va avea șansa să implementeze proiecte serioase pentru județul Constanța și odată cu apariția noilor oportunități de finanțare din perioada de programare 2021 – 2027.Spitalul clinic de Urgență pentru copii este un proiect de mare anvergură.“Din păcate, cei care conduc astăzi administrația publică locală și județeană au demonstrat deja că nu pot, nu știu și sunt incompetenți, pentru că doar așa se explică de ce nu au început și nu au dus la bun sfârșit până acum un asemenea proiect vital pentru constănțeni. Propunem realizarea acestui spital, în incinta curții Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa.Proiectul prevede o unitate compusă dintr-un imobil cu 2 corpuri (P+3E si P+5E) și prezintă o suprafață desfășurată de aproximativ 13.258 mp, cu o capacitate de 120 de paturi destinate copiilor de toate vârstele, la toate specialitățile (precum – Nefrologie, ORL, Ortopedie, Cardiologie, Neurochirurgie, Neurologie și Psihiatrie, Chirurgie Generală, Medicină de Urgență, Infecțioase, Oftalmologie, Endocrinologie, Dermatologie). La nivelul subteran (2 subsoluri) se vor amenaja 382 de locuri de parcare necesare personalului medical și vizitatorilor.Proiectul pe care noi îl propunem prevede ca pe lângă standardele și dotările medicale cu tehnologie de ultimă generație, să construim și o „cladire verde”, cu surse alternative de energie, precum pompe geotermale sau panouri solare, sisteme inteligente de încălzire şi iluminare, faţade inteligente, care includ sisteme de umbrire menite să reducă din consumul de energie, staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice. Clădirea trebuie construită astfel încât să consume cât mai puțină energie și să fie prietenoasă cu mediul, protejându-l prin soluțiile tehnice și energetice folosite”, explică Răzvan Filipescu.Prin proiectul de față se propune refacerea terenului de sport sintetic din centrul comunei Amzacea, teren care în prezent este degradat și nu este întreținut , iar în imediată lui vecinătate se propune amenajarea unui Parc, pentru a oferi locuitorilor comunei condiții mai bune de peterecere a timpului liber, de practicarea sportului precum și de socializare.De asemenea, se propune amenajarea unui loc de joacă pentru copii de vârste mici, realizarea de grupuri sanitare pentru public și a unui spațiu de depozitare pentru întreținerea spațiilor verzi și administrarea terenului de sport.Se amenajează un număr de 15 locuri de parcare pentru oamenii care vin cu masina. Propunem amenajarea unei scări și a unei rampe pietonale, pentru parcurgerea în siguranță a diferenței de nivel dintre șosea și terenul de sport.Încă din aprilie 2020, Răzvan Filipescu a fost primul care a solicitat Prefectului și Președintelui CJ declararea stării de calamitate la nivelul județului Constanța.“Am solicitat inițierea măsurilor pentru acordarea despăgubirilor și am inițiat, împreună cu colegul meu, depuatatul Mircea Titus Dobre, propunerile legislative care prevăd SUSPENDAREA RATELOR la credite și leasinguri pentru utilaje, echipamente, terenuri și active agricole, până la 1 an și 6 luni, concomitent cu prelungirea maturității finanțărilor pentru a permite fermierilor să evite restructurări, intrarea în incapacitate de plată și alte efecte economice și sociale negative”.Programul integral poate fi consultat aici https://razvanfilipescu.ro/