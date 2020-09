AlegeriLocale2020/ Radu Magdin: In Bucuresti se va stabili castigatorul strategic al alegerilor

Analistul politic Radu Magdin apreciază că rezultatul alegerilor locale din Bucureşti va reprezenta un câştig strategic, constituind şi un semnal important pentru alegerile parlamentare. "În Bucureşti se va stabili câştigătorul strategic al alegerilor - dacă PSD rezistă, ceea ce este greu, atunci va conta mai puţin rezultatul PNL din restul ţării. Semnalul pentru alegerile parlamentare va fi unul important. De asemenea, lumea se uită cu interes la alegerile din Constanţa, Iaşi sau Timişoara. S-ar putea să ne trezim la sfârşitul acestor alegeri cu un mare paradox: români foarte nemulţumiţi de actuala politică, dar care îi realeg pe cei în funcţie", a precizat analistul politic pentru AGERPRES. Potrivit acestuia, actuala campanie a fost marcată de două mari teme: gestiunea pandemiei şi deschiderea şcolilor. "În contextul reacţiilor Guvernului, atenţia publică s-a concentrat asupra reacţiei şi pregătirilor autorităţilor locale. Acest 'framing' asupra campaniei electorale nu a permis cu adevărat o dezbatere adevărată asupra ultimilor patru ani. Am avut o campanie cu un clar avantaj strategic pentru primarii în funcţie, care s-a adăugat avantajului generat de alegerea primarilor dintr-un singur tur. Cu excepţia marilor oraşe unde afilierea partizană este importantă, iar schimbarea direcţiei politice generale în defavoarea PSD evidentă, surprizele nu vor fi foarte mari, cel puţin în ceea ce priveşte alegerea primarilor", a arătat Radu Magdin. El a îndemnat populaţia să voteze, exprimându-şi speranţa că nu se va înregistra cea mai scăzută rată de participare din ultimii 30 de ani. "Nu am estimări de prezenţă la vot, îmi permit doar să îndemn la vot şi să-mi exprim speranţa că nu vom avea cea mai mică prezenţă în alegerile locale din ultimii 30 ani. Pentru că acesta este pericolul. Lipsa de dezbatere şi de alternativă - accelerată de contextul electoral - riscă, din păcate, să afecteze interesul electoral", a menţionat analistul politic. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu) Sursa foto: (c) Radu Magdin/Facebook.com Citiți și: ***AlegeriLocale2020/ Ultima zi de campanie electorală; peste 100 de candidaţi în Bucureşti - la Primăria Generală şi primăriile de sector * AlegeriLocale2020/Pîrvulescu: La Bucureşti este o competiţie umăr la umăr, cum nu a mai existat din 2000 * AlegeriLocale2020/Barbu Mateescu: A fost o campanie bizară şi atipică; toată lumea s-a ajustat la nişte circumstanţe speciale * AlegeriLocale2020/ Gelu Duminică: Nu am avut o campanie, ci mai degrabă o antagonizare a unui electorat împotriva celuilalt