alegerilocale2020: Stelian Ion si Remus Negoi (USR), in conferinta de presa, dupa aflarea rezultatelor alegerilor (LIVE VIDEO)

USR Constanța organizează astăzi, 28 septembrie 2020, o conferință de presă, cu privire la rezultatele alegerilor locale pentru municipalitate și Consiliu Județean.Prezenți la conferința organizată la sediul partidului sunt Stelian Ion, candidatul la Primăria Constanța și Remus Negoi, candidatul la Consiliul Județea Constanța.A luat cuvântul Remus Negoi. „Suntem aici, în conferință de presă, lucru pentru care vă mulțumesc pentru prezență pentru a vă prezenta încă o dată echipa minunată cu care al puptat cu cele două mari partide din județ și municipiu. Rezultatele sunt cele prezentate, și cele parțiale și finale. Aș vrea să vorbesc foarte puțin de rezultatele de la CJ, unde am fost direct implicat. Rezutlatele parțiale sunt cele care au apărut și în presă. Candidatul PNL este cel câștigător. Îl felicit cu ocazia aceasta. Lupta a fost acerbă, și nu de puține ori a fost inegală. Resursele noastre nu s-au comparat cu resursele lor. Sper că cel care a câștigat să își respecte măcar o parte din promisiune. Echipa noastră din CJ va depune eforturi enorme ca proiectele să fie puse în practică”, a spus Negoi.Stelian Ion a luat cuvântul. „Constanța va renaște! Îi vom forța, îi vom obliga, căci fără noi nu are cum. Este bizar că în ciuda rezultatelor unor alegeri, în ciuda faptului că nu ai fost clasat pe locul I, primești felicitări”, a spus Stelian. „Este fabulos că am scăpat de PSD, și nu pentru că nu ne plac aceste litere”, a mai spus Stelian Ion. De altfel, a spus că PSD pleacă într-un concediu prelungit de la Constanța.Candidatul USR la primărie a spus că „dacă am fi avut alegeri în două tururi astăzi, USR-Plus ar fi câștigat și Primăria Constanța. De aceea PNL nu a dorit să impună această lege în Parlament. Din 2024, în România, vom avea alegeri în două tururi și lucrurile vor sta altfel”.„Despre colaborarea noastră cu viitorul primar... Rezultatul fiind de aproximativ de 4.000 de voturi, nu vom contesta. Vă amintiți cu toții că era numit de colegii din PNL că ar fi o persoană care nu știe să lucreze în echipă. Avem mari rezerve față de această persoană, care într-un mod de neacceptat a lansat atacuri asupra noastră. Cu aliații nu te porți în acest fel. Vom vedea dacă își va încheia mandatul. A fost sesizat Parchetul și ANI. Vrem să transmitem un mesaj liberarilor, care mulți sunt foarte supărați pentru că știu că nu este o soluție bună. Vom colabora cu consilierii locali PNL, vom veni cu acest proiect în fața Constanței. „Constanța Renaște” este proiectul nostru. Vom veni cu multe proiecte. Dacă cumva PNL nu-și dorește să refacă USL la Constanța și să facă o colaborare cu PSD, avem disponibilitatea unui dialog, mai degrabă cu consilierii PNL, nu cu actualul primar și încet-încet vom face lucruri foarte bună. Mergem la Primărie cu această echipă nemaipomenită”, a mai adăugat Ion Stelian.