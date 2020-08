alegerilocale2020: Stroe Felix, candidatul PSD la functia de presedinte CJC, invitat la Litoral TV

„Mă numesc Felix Stroe și trăiesc printre și pentru constănțeni. Sunt născut pe 25 decembrie 1955 și sunt recunoscător vieții pentru familia pe care o am și pentru drumul pe care l-am parcurs de la formarea mea și până în prezent. Îmi place să cred că am realizat multe lucruri în slujba Constanței și a constănțenilor, deși nu mi-a plăcut să ies foarte des în lumina reflectoarelor. Am preferat întotdeauna să vorbesc puțin și să exprim multe cu ajutorul faptelor. Am o carieră de care sunt mândru și mă sprijin pe o experiență profesională în administrație de zeci de ani. Pentru cei care nu mă cunosc, voi trece în pagină, foarte pe scurt, reperele importante ale carierei mele profesionale. Acestea reprezintă scrisoarea de intenție prin care îmi depun candidatura la funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța“.