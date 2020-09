alegerilocale2020: Unde sunt cei mai multi alegatori, ori cei mai putini, in judetul Constanta. Cati barbati si cate femei

Prefectura Constanța anunță că la nivelul județului Constanța au fost realizate pregătiri complexe pentru organizarea scrutinului de pe data de 27 septembrie.Astfel, în județul Constanța sunt 558 de secții de votare, dintre care 211 doar în municipiul Constanța. Față de ultimele alegeri organizate (cele prezidențiale din 2019), sunt două secții de votare în plus, în municipiul Constanța (cartierul Tomis Plus), respectiv în localitatea Lumina.În ceea ce privește numărul alegătorilor, la nivelul județului sunt 623.993 de persoane cu drept de vot (298.429 de bărbați și 325.564 de femei; 431.620 din mediul urban și 192.373 din mediul rural). Cei mai mulți alegători sunt în municipiul Constanța – 260.515 alegători, cei mai puțini, în localitatea Dumbrăveni – 421 de alegători.Un număr total de 686.300 de buletine de vot au fost tipărite pentru întreg județul. Înainte de a ajunge la cele 70 de circumscripții electorale locale, buletinele au fost împărțite în saci pentru fiecare dintre cele 558 de secții de votare și urmează să fie preluate. Pe lângă buletinele de vot, membrii secțiilor de votare vor primi și măști de protecție, mănuși de protecție și dezinfectanți de suprafețe și mâini. În total, județul Constanța a primit 113.820 de măști de protecție, 83.000 de perechi de mănuși, 6.650 de litri de dezinfectant pentru suprafețe și 1.335 de litri de dezinfectant pentru mâini.Trebuie menționat faptul că, premergător alegerilor, au avut loc instruiri ale președinților și locțiitorilor secțiilor de votare, la Teatrul de Vară din Parcul Tăbăcărie. Timp de trei zile aceștia au primit toate informațiile de care au avut nevoie, pentru desfășurarea actului electoral fără probleme. Instruiți au fost și președinții și locțiitorii birourilor electorale de circumscripție, în sala „Remus Opreanu” din Palatul Administrativ. Instruirile au avut loc respectând condițiile sanitare și de distanțare prevăzute în HG 782/14.09.2020 și în Ordinul 1594/16.09.2020.„În ultima lună și jumătate a fost foarte multă muncă depusă pentru alegerile locale. De obicei, un scrutin necesită multă organizare, precizie, muncă de teren și documentare. Dar, acum avem în față primele alegeri organizate în pandemie, iar provocarea a fost cu atât mai mare. Pe lângă complexitatea pe care alegerile o presupun, am avut și această componentă sanitară, dar, până acum, am reușit să ducem cu bine organizarea alegerilor locale. Mai departe, ține foarte mult de alegători, să respecte toate regulile impuse, de cei din secții, să mențină un climat sigur, de structurile MAI, care vor fi acolo să vegheze și de noi, cei din Instituția Prefectului, care vom rămâne conectați de la deschiderea urnelor, până când va fi nevoie. Inevitabil, vor apărea situații neprevăzute, dar important este că suntem pregătiți să ne adaptăm oricărei situații, indiferent de cât de dificilă va fi aceasta. Obiectivele noastresunt asigurarea dreptului constituțional de a vota, garantarea unui climat de siguranță în secțiile de votare și, nu în ultimul rând, grija față de sănătatea alegătorilor și a tuturor celor implicați în organizarea alegerilor”, a declarat George-Sergiu Niculescu, prefectul județului Constanța.NOTĂ: reguli importante de urmat pentru exercitarea dreptului la vot- Asigurați-vă că aveți masca de protecție corect poziționată