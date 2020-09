alegerilocale2020: USR PLUS Constanta prezinta proiecte pe final de campanie electorala (LIVE TEXT)

Buna ziua! Bine ati venit in jungla urbană a Constantei. Am tinut sa avem aceasta ultima conferinta de presa aici. Vom vorbi in principal despre proiectele noastre pentru constanteni. Ne interesează foarte mult contactul direct cu constantenii. Veti vedea ca in ciuda unor chestiuni mai înșelătoare din campanie, de fapt ce vrem noi sa transmită sunt problemele acestui oras si gasirea de soluții, a spus Stelian Ion.