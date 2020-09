alegerilocale2020: USR PLUS Constanta prezinta proiecte pe final de campanie electorala (LIVE TEXT + GALERIE FOTO)

Conferință de presă organizată de USR PLUS la Constanța, cu participarea lui Stelian Ion, Dumitru Caragheorghe și Mirela Garip.

Bună ziua! Bine ați venit în jungla urbană a Constanței. Am ținut să avem această ultimă conferință de presă aici. Vom vorbi în principal despre proiectele noastre pentru constănțeni. Ne interesează foarte mult contactul direct cu constănțenii. Veți vedea că, în ciuda unor chestiuni mai înșelătoare din campanie, de fapt ce vrem noi să transmitem sunt problemele acestui oraș și găsirea de soluții, a spus Stelian Ion.

Alături de mine sunt și colegii mei, care vor vorbi, a completat Stelian Ion.

Subdezvoltarea economică a orașului este pregnantă. Proiectele noastre vor constitui motorul dezvoltării economice viitoare. Activități care vor aduce profituri mai mari și locuri de muncă mai bine plătite. Proiectele pe partea economică sunt în număr de cinci, spune candidatul la Consiliul Local.

Componenta economica este necesara!, a spus vehement Caragheorghe.

Trecând la capitolul de infrastructură și transport am fost șocați încheierea contractului cu BERD pe autobuze Diesel. Asta cand celelalte autorități din tara cumpara autobuze electrice, a adaugat reprezentantul alianței.

Am identificat solutii de a implementa diverse solutii de parcari. Avem in vedere sa realizam conexiunea intre cartierele care sunt rupte unele de altele. Avem in vedere asigurarea utilităților. Suntem in secolul 21 si unii nu au acces la aceste beneficii, a adaugat Caragheorghe.

O să vorbesc de partea de poliție locala si securitate. Avem nevoie de o instituție care sa lucreze in beneficiul cetățeanului. Un sistem de supraveghere video este necesar, a conchis Caragheorghe.

Dorim realizarea unui spital metropolitan la Constanta, cât și a unui spital pentru copii. Avem posibilitatea sa luam bani de la BERD pentru spitalul metropolitan. De asemenea trebuie dotate cabinetele din scoli, iar Spitalul de Boli Infecțioase trebuie renovat, a spus Garip.

