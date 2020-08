alegerilocale2020: Vergil Chitac, candidat PNL pentru Primaria Constanta - Ceea ce s-a intamplat in Constanta in ultimii ani de zile se datoreaza acestui cartel PSD-PM

Vergil Chițac, candidatul PNL pentru Primăria Constanța, a declarat, în cadrul unei emisiuni difuzate pe Digi24, că există un singur candidat din partea dreptei, el considerând că este un adevărat reprezentant al doctrinei de dreapta.„Dreapta va avea un singur candidat! Ce se întâmplă acum în Constanța este specific pentru PSD mai ales într-un singur tur de scrutim. Se numește dispersarea numărului de voturi. Ei au un număr fix de drepturi. Numărul de voturi non-PSD este mai mare. Noi am încercat în Constanța să facem un for de dreapta. Am încercat cu USR, și nu ne-am înțeles. PMP a votat împreună cu PSD și ceea ce s-a întâmplat în Constanța în ultimii ani de zile se datorează acestui cartel PSD-PMP”, a punctat cadidatul PNL la primărie.Întrebat de ce nu s-a putut forma o alianță cu celelalte formațiuni de dreapta, Chițac a ținut să prezinte o parte dintre discuțiile purtate cu USR.„Aș putea să rezum. Nu cred că sunt private discuțiile astea. Noi am pornit de la ideea că trebuie să discutăm o alianță la municipiu. USR a dorit ca să includem în negociere și județul. Când vrei să faci o alianță, începi discuțiile de la principii, de la proiecte, de la problemele Constanței și la final ajungi la oameni. USR a dorit exact invers, iar noi nu am fost de acord cu ei.Pleci de la niste procente, sondaje. Sigur ca ele pot diferi in doua luni de zile. La momentul discutiei, noi am avut niste sondaje recunoscute si am pus procentele pe masa. Domniile lor nu au acceptat acele cifre. Ei au zis ca au facut acel sondaj si ca s-au retras discutiile”, a mai spus Vergil Chițac.