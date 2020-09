alegerilocale2020: Victor Ponta si Corina Cretu, prezenti la Medgidia. Pro Romania Constanta, sustinuta 101% de la centru

Liderul Pro România, Victor Ponta a fost present alături de europarlamentarul Corina Crețu, la Medgidia, unde au fost prezentate mai multe proiectele ale formațiunii pentru județul Constanța. Din partea partidului, Răzvan Filipescu este candidatul la Consiliul Județean Constanța, iar Mircea Titus Dobre, la Primăria Constanța.Ponta a declarat miercuri, la Medgidia, că în actuala campanie electorală, pe care o consideră „urâtă”, doar Pro România prezintă proiecte de dezvoltare pentru cetățeni și localitățile lor.Cei doi lideri au punctat că au încredere în candidatul Pro România pentru Primăria Medgidia, Dumitru Moinescu, şi în candidaţii la Primăria Constanţa şi Consiliul Judeţean, Mircea Dobre, respectiv Răzvan Filipescu, prezenţi la o conferinţă de presă organizată la Medgidia.„La Constanţa sunteţi singurii care vorbiţi despre proiecte de dezvoltare a judeţului, dar aşa se întâmplă în toată ţara. Dar despre ce se întâmplă cu judeţul, cu oraşul, nu a vorbit nimeni. PSD şi PNL, acelaşi lucru, USR, mari luptători pentru schimbare s-au schimbat doar pe ei, în sensul că vor şi ei maşină, secretară, birou, o funcţie şi atunci rămânem doar noi, cei de la Pro România să vorbim despre lucruri ce au legătură cu ce ar trebui să fie alegerile locale", a spus la Medgidia Victor Ponta.„Constanţa are un potenţial mult mai mare. Potenţialul economic al Constanţei, prin poziţionare, prin port, apropierea de graniţe, prin faptul că avem americanii aici, potenţialul e uriaş. Ştiu că sunt bani foarte mulţi băgaţi în campanie, ştiu că în Constanţa e greu să câştigi voturi doar fiind serios şi făcând proiecte şi vorbind despre lucruri serioase, dar eu cred că ceea ce faceţi, faceţi foarte bine. Vă urăm succes, eu şi noi toţi ne bazăm pe voi. Şi să rămâneţi în echipa asta unită, că bătălia de pe 27 septembrie nu e ultima, urmează pe 6 decembrie, urmează multe bătălii până în 2024, am încredere în voi şi vă susţin 101 la sută. Succes!", a mai spus liderul Pro România.Corina Creţu a menţionat că Pro i-a îndemnat pe cetăţeni să meargă la vot şi să pună ştampila pe profesionişti.„Este important ca oamenii să meargă la vot şi să înţeleagă că de data aceasta, în primul rând, este nevoie de profesionişti. M-am alăturat acestei echipe în speranţa, şi am văzut pe unde am fost că există oameni cu viziune care pot dezvolta aceste oraşe. Aveţi încredere în Mircea Dobre la Primăria Constanţa, aveţi încredere să votaţi candidatul Pro România la Medgidia şi aveţi încredere în Răzvan Filipescu, la preşedinţia Consiliului Judeţean”, a afirmat europarlamentarul Corina Crețu.