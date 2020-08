alegerilocale2020: Virginia Uzun, candidatul PSD la functia de primar al orasului Eforie, a depus listele de semnaturi necesare validarii candidaturii

„Candidez pornind de la ideea că voi fi un altfel de primar. Un primar a cărui ușă va fi permanent deschisă, un primar atent la problemele și necesitățile tuturor, un lider în jurul căruia să construim o comunitate trainică, într-un oraș cu care să ne mândrim. Am alături de mine o echipă de consilieri pe care o consider reprezentativă pentru populația orașului nostru, cu oameni foarte bine pregătiți și responsabili, oameni cu reușite profesionale și personale notabile, oameni cu viziune, care vor lupta pentru dezvoltarea unitară a celor două localități componente ale orașului nostru, cu competență și eficiență, cu iubire de oameni și curaj!



Consider de asemenea că asumarea funcției de primar trebuie făcută în folosul oamenilor, a îmbunătățirii vieții lor de zi cu zi, iar principalul obiectiv este acela de a construi o comunitate puternică și de a face din localitatea noastră un oraș-stațiune modern, la standardele impuse de secolul al XXI-lea”, a declarat Virginia Uzun după depunerea documentelor pentru candidatură la Judecătoria Constanța.