AlegeriLocale2020/ Vlad Voiculescu anunta ca BEC a respins solicitarea PSD Sector 1 de renumarare a voturilor

Vlad Voiculescu, copreşedintele USR PLUS Bucureşti, susţine că Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulată de PSD Sector 1 Bucureşti privind renumărarea voturilor la alegerile locale în acest sector. "Contestaţia domnului Tudorache a fost respinsă în BEC. Victoria lui Clotilde Armand este finală. Voturile de la Sectorul 5 vor fi renumărate", a anunţat el pe Facebook. Biroul Electoral Central a luat miercuri din nou în discuţie sesizarea formulată de PSD Sector 1 Bucureşti privind renumărarea voturilor la alegerile locale în acest sector. Această sesizare s-a aflat şi marţi pe ordinea de zi a şedinţei BEC, dar a fost amânată pentru miercuri. Candidatul PSD la Primăria Sectorului 1 pentru un nou mandat, Dan Tudorache, a informat, marţi, că a solicitat Biroului Electoral Central renumărarea voturilor de la scrutinul de duminică. "Azi-noapte, am solicitat Biroului Electoral Central renumărarea voturilor. Îmi doresc transparenţă totală, în primul rând pentru a elimina orice suspiciune despre furtul voturilor. Pentru că voturile reprezintă voinţa şi speranţa oamenilor, iar acestea nu trebuie în niciun caz furate. E normal ca într-o luptă atât de strânsă să se verifice fiecare vot. Nu sunt însă normale nici presiunile, nici manipulările", a scris Tudorache, pe Facebook. Potrivit ultimelor date transmise de BEC, candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Sectorului 1, Clotilde Armand, se menţine pe primul loc la alegerile locale cu 40,95% din voturi, la o diferenţă de 1,13% de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,82%. AGERPRES/(AS - autor: Irinela Vişan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)