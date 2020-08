alegerilocale2020: Zanfir Iorgus a intrat oficial in cursa pentru Primaria Mangalia (galerie foto si video)

„În urma unor măsurători sociologice, ne-am sfătuit și, în cadrul Alianței, am hotărât să îl desemnăm drept candidat pentru această importantă miză electorală pe domnul Zanfir Iorguș. Eu îmi exprim încă o dată convingerea că orașul Mangalia are nevoie de un primar de talia domnului Zanfir Iorguș, îmi mențin convingerea că, în urma unei campanii în care vom convinge oamenii pe proiecte, nu ne vom înjura adversarii, nu pornim o campanie urâtă, noi vrem să prezentăm cetățenilor orașului Mangalia ce punem noi în loc. Nu este orecuparea noastră să înjurăm, să etichetăm. Și legat de ce punem în loc, o să avem multe lucruri frumoase de spus pentru cetățenii orașului Mangalia.“



„Pentru Mangalia, avem o echipă a Partidului Social Democrat Constanța foarte puternică, condusă de Nicolae Tănase și de prietenii noștri de la Mangalia și am convingerea că, peste nici două luni de zile, la Mangalia, lucrurile se vor reașeza și vom fi în măsură să prezentăm cetățenilor un primar al Partidului Social Democrat“