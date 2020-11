alegeriparlamentare : Claudiu Palaz, candidat PMP la Senat, vine la ZIUA Electorala

Claudiu Iorga Palaz, candidează pe prima poziție la Senat pentru alegerile parlamentare

Luni, 30 noiembrie, de la ora 17.00, Claudiu Palaz explică la ZIUA Electorală, de ce candidează la parlamentare



Claudiu Iorga Palaz, candidează pe prima poziție la Senat pentru alegerile parlamentare programate să aibă loc pe 6 decembrie, din partea Partidului Mișcarea Populară Constanța.



Programul lui electoral mai prevede soluții pentru ca toată lumea să poată să câștige dreptul de proprietate pe terenul de sub case, mai am soluții pentru a aduce sume importante de bani la bugetul de stat făcând economie și eficientizare în sistemul bugetar, astfel încât să se renunțe la clientele de partid, să se păstreze personalul eficient, să se pună accent pe rapiditate și seriozitate, iar cu banii economisiți să se poată construi, de exemplu, acele spitale regionale, pentru că acum cu toții plângem după ele, sau să putem investi în infrastructură.



PMP are un program extrem de bine structurat, pe fiecare palier, cu soluții concrete, gândite de profesioniști, care pot fi puse extrem de rapid în practică, susține Palaz.



Luni, 30 noiembrie, de la ora 17.00, Claudiu Palaz explică la ZIUA Electorală, de ce candidează la parlamentare.



ZIUA Electorală se transmite live pe www.ziuaconstanta.ro dar și pe www.facebook.com/ziuaconstanta, unde așteptăm și întrebările dumneavoastră.