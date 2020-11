alegeriparlamentare: USR PLUS a dat startul campaniei pentru alegerile legislative. Stelian Ion a vorbit despre justitie

Alianța USR PLUS a dat startul campaniei pentru alegerile legislative, printr-un eveniment în cadrul căruia deputatul Stelian Ion a prezentat, alături de colegi, progrmaul pentru o Românie fără hoție!

Alianța USR PLUS a dat startul campaniei pentru alegerile legislative, printr-un eveniment în cadrul căruia deputatul Stelian Ion a prezentat, alături de colegi, planul pentru o Românie fără hoție!Stelian Ion a vorbit despre Justiție:“Justiția reprezintă stâlpul de susținere al democrației. Fără justiție avem haos și avem arbitrariu. Orice domeniu al vieții economice și sociale poate fi afectat, așa cum s-a văzut în ultimii 30 de ani, de hoție. Nu vom avea niciodată o justiție independentă și eficientă dacă cei care fac regulile și cei care trebuie să ia decizii în statul român nu respectă ei înșiși legea. De aceea, pentru noi este de o importanță majoră ca inițiativa cetățenească “Fără penali în funcții publice” să devină realitate.Lupta împotriva corupției trebuie să continue și trebuie să fie și mai fermă. Dar nu prin implementarea unor structuri precum Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, concepută de PSD pentru a intimida magistrații onești și pentru a-i ocroti pe cei receptivi la semnalele politice. Un obiectiv major pentru noi este desființarea acestei structuri odioase.Priorități pentru noi sunt și digitalizarea actului de justiție și creșterea numărului de magistrați. Procesele trenează și durează, uneori, ani și ani, pentru că judecătorii, procurorii și personalul auxiliar sunt sufocați de numărul imens de dosare.Desigur, și DNA va avea tot sprijinul logistic, mijloacele tehnice și personalul specializat necesare realizării celor mai complicate anchete posibile. Iar procurorii trebuie scoși de sub autoritatea și sfera de inflență a ministrului justiției, pentru a fi departe de orice ingerință politică. De asemenea, procurorii de rang înalt trebuie să fie numiți printr-o procedură în afara oricărei influențe politice. Nu este normal ca oamenii politici să aibă ultimul cuvânt în aceste situații. Secția pentru procurori a CSM trebuie să dețină rolul principal în numirea procurorilor de rang înalt.Poate că, aparent, nu au legătură cu justiția, dar pensiile speciale sunt tot o formă de hoție. Noul parlament are obligația morală să elimine pensiile speciale. Iar în situațiile în care, din motive de constituționalitate, pensiile speciale nu pot fi eliminate, e clar că ele trebuie drastic limitate. De altfel, prin programul nostru de guvernare ne-am propus să eliminăm privilegiile și imunitățile fără limite acordate parlamentarilor. Pe viitor, parlamentarii trebuie să fie protejați doar pentru votul și opiniile politice exprimate. Parlamentul României nu mai trebuie să rămână un paravan după care se ascund tot felul de infractori”.Acestea sunt doar câteva dintre propunerile USR PLUS pentru domeniul justiției. Toate au un singur obiectiv: o Românie fără hoție, o țară în care dreptatea și corectitudinea reprezintă valori esențiale.Deputatul Stelian Ion deschide lista pentru Camera Deputaților a organizației USR PLUS de la Constanța.