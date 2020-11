alegeriparlamentare2020: Bogdan Hutuca- PNL a investit in sanatate, educatie si economie, a majorat salariile si pensiile

„În ceea ce privește domeniul sănătății, trebuie să spunem răspicat un lucru: guvernarea PSD nu a lăsat niciun stoc.



La sfârșitul lui 2019, rezerva Ministerului Sănătății nu cuprindea medicamente, substanțe dezinfectante, echipamente de protecție a personalului și alte materiale necesare combaterii unei epidemii. Guvernul PNL a luat măsuri pentru a schimba situația și a întreprins cea mai amplă operațiune de dotare a sistemului sanitar din România cu materialele și echipamentele necesare pentru gestionarea pandemiei: 24 miliarde de lei au fost investiți pentru medicamente și echipamente sanitare și 9,8 miliarde de lei au fost plăți cu caracter excepțional generate de epidemia COVID – 19.”, spune liberalul.

Sănătatea, educația și economia sunt trei dintre domeniile principale de care s-a preocupat și se preocupă Guvernul PNL. La un an de la preluarea puterii, l-am rugat pe președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, să puncteze ce s-a realizat până acumNe-a oferit și câteva cifre care spun multe. De pildă, în secțiile de terapie intensivă există, în prezent, un număr de 3.065 de paturi, 2.252 ventilatoare mecanice și 2756 monitoare. La acestea se adaugă cinci unități de Terapie Intensivă mobile, două spitale modulare și un modul ATI, cu un total suplimentar de 169 de paturi complet funcționale. Între aprilie-octombrie 2020, creșterea capacității de ventilatoare a fost de 73%. De asemenea, capacitatea de testare a crescut de la sub 100 de teste/zi în luna martie a acestui an, la peste 40.000 de teste/zi în octombrie. Pentru a sprijini personalul medical, greu încercat în această perioadă, s-au acordat stimulent.Numai pentru lunile aprilie și mai, s-au plătit 162,6 milioane lei (pentru 32.451 persoane, în aprilie, și pentru 32.610 persoane, în mai). Datorită acestor măsuri, dar nu numai, numărul medicilor a crescut cu 2.700 în ultimul an. În ceea ce privește Constanța, Bogdan Huțucă a precizat că premierul și-a dat acordul pentru realizarea unui nou spital în regiune, iar discuțiilor vor continua. Există promisiuni că se vor realiza pași importanți în fiecare an.Guvernul PNL a avut realizări importante și în domeniul economic, în ciuda pandemiei de coronavirus. „Salariu mediu net a crescut în august 2020 cu 231 lei, până la 3.275 lei pe lună, ceea ce înseamnă o creștere cu 7,6% față de aceeași lună din 2019. În plus, de la 1 ianuarie 2020 s-a majorat salariul minim brut pe țară de la 2.080 lei la 2.230 lei.”, spune Bogdan Huțucă.Un lucru important, care nu trebuie trecut cu vederea, este că Guvernul PNL a crescut pensiile cu 14%, cea mai mare creștere din ultimii 20 de ani. Punctul de pensie a crescut cu 177 de lei, de la 1.265 lei până la 1.442 lei. În plus, indemnizația socială pentru pensionari a crescut de la 704 lei la 800 lei. 4,9 milioane beneficiari.Guvernul PNL a majorat alocațiile cu 20% pentru peste 3,6 milioane copii, și s-a angajat că va dubla alocațiile, etapizat, până în 2022. De la începutul acestui an, a majorat și cuantumul alocației de stat pentru copii cu 100% din rata medie anuală a inflației, respectiv cu 3,8%. Indexarea anuală cu rata inflației păstrează puterea de cumpărare a alocațiilor.Liderul PNL Constanța a mai menționat două măsuri beneficie pentru români și mediul de afaceri. Prima este eliminarea supra-impozitării contractelor de muncă cu timp parțial (part-time), prin care românii erau taxați pentru venituri pe care nu le aveau, o taxă abuzivă și anacronică a PSD, în contratimp cu dinamica și flexibilitatea crescânde ale pieței muncii. Cea de-a doua se referă la faptul că Guvernul PNL a plătit salariul și alte indemnizații de sprijin pentru 1,4 milioane de români care s-au aflat în șomaj tehnic. Costul a fost de 7,2 miliarde lei. Indemnizațiile au fost stabilite la maximum 75% din câștigul salarial mediu brut.