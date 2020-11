alegeriparlamentare2020: Bogdan Hutuca- PNL propune patru ani de dezvoltare

„Am fost singurul partid care a avut curajul și priceperea de a-și asuma răspunderea trecerii României prin cea mai gravă criză din ultimele decenii. Când toți au dat din colț în colț, ne-am asumat responsabilitatea guvernării, pentru ca fiecare român să traverseze cu bine această perioadă de încercare. Am ales dezvoltarea României în cel mai dificil an din istoria recentă. Noi am ales să nu lăsăm România la greu.”, spune liderul PNL Constanța.

Partidul Național Liberal și-a prezentat, joi, programul de guvernare pentru următorii patru ani. Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, spune că este un program ambițios, dar realist, care se bazează pe investiții, pe creștere economică durabilă, nu pe demagogie.Anul 2020 a fost unul dintre cei mai grei de după 1989. Poate cel mai greu. Deși cuvântul de ordine a fost „criză”, PNL a avut câteva reușite extraordinare.Nu au fost uitați nici pensionarii, nici copiii. Pentru primii, 2020 a însemnat creșterea pensiilor cu 14%. Este cea mai mare creștere din ultimii 20 de ani. Alocațiile copiilor s-au majorat cu 20% în septembrie și s-au indexat cu 3,8%, rata inflației.Asta nu e tot. Guvernul PNL a eliminat taxele PSD și a reușit să crească veniturile la bugetul de stat.Măsurile economice corecte au dus și la scăderea inflației, care ajunsese la 5,4% sub conducerea PSD și eroda puterea de cumpărate a românilor. În octombrie, era de numai 2,2%.80 de miliarde de euro și o șansă istoricăUna dintre principalele realizări ale acestui an rămâne însă atragerea de fonduri europene.Guvernul PNL a atras de trei ori mai multe fonduri europene decât PSD. A lansat și un plan de investiții fără precedent, „Reclădim România”, care beneficiază de o sumă record, 80 de miliarde de euro bani obținuți de președintele Klaus Iohannis. Este o șansă istorică de a ne dezvolta.Fonduri europene au atras și primarii PNL, chiar și în acest an de criză. Multe orașe din județul Constanța se schimbă în bine datorită muncii depuse de aceștia.România nu-și mai poate permite să irosească alți patru ani alături de PSD – partidul stagnării, partidul trecutului care a arătat deja că nu știe și nu vrea să folosească fondurile europene.