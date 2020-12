alegeriparlamentare2020:Bogdan Hutuca, presedinte PNL - Avem deja in lucru sau urmeaza sa inceapa in lunile urmatoare investitii de miliarde de euro pentru Constanta

Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, deputat, candidează pentru un nou mandat de pe prima poziție pe listă

Bogdan Huțucă, președintele PNL Constanța, deputat, candidează pentru un nou mandat de pe prima poziție pe listă.După ce, în ultimii patru ani petrecuți în Parlamentul României, și-a îndeplinit toate promisiunile făcute în campanie, vine acum în fața dumneavoastră cu un nou mesaj: „Județul Constanța are o șansă extraordinară de a se dezvolta, în următorii patru ani, sub guvernarea PNL”.Noua promisiune a președintelui PNL Constanța are la bază un proiect amplu, care a fost deja prezentat public: Planul Național de Redresare și Reziliență, care prevede obiective optimiste, dar realiste.„La finalul lui vom avea peste 1.000 de km de autostrăzi construite, cel puțin 3 spitale regionale, alte zeci de spitale și de centre medicale ridicate de la zero și, mai ales, o economie națională suficient de puternică încât să susțină sisteme de educație și de sănătate performante.”, spune liderul PNL.Constanța nu va fi uitată. Dimpotrivă, județul Constanța va fi o prioritate atât pentru parlamentarii PNL, cât și pentru guvern. De fapt, este deja o prioritate, pentru că proiectele care îl vizează au fost deja demarate.Primarul liberal, președintele CJ liberal și guvernul liberal deja lucrează la proiecte comune de dezvoltare a județului. O mare parte din cei 80 de miliarde de euro, banii obținuți de președintele Iohannis la Bruxelles, vor veni la noi în județ. Pe lângă aceștia, vom atrage o mare parte din investițiile americane de 8 miliarde de dolari și vom aduce și finanțare de la bugetul național. Bani sunt, dorința de a face lucruri bune există, avem oameni pregătiți care deja lucrează la proiecte – unele au fost deja depuse.”, subliniază Bogdan Huțucă.Acesta a avut deja întâlniri cu primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, cu președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, cu ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, și cu premierul Ludovic Orban. Împreună au stabilit un plan clar de investiții în județ.„În primul rând, am stabilit să folosim fondurile europene pentru a veni cu soluții moderne și sustenabile pentru sistemul de termoficare a municipiului Constanța. Apoi, tot cu fonduri europene, vom face un nou spital și o secție de Pediatrie nouă la nivelul județului Constanța.Împreună cu Guvernul vrem să investim în infrastructura portuară, respectiv molul 3. Aceasta este o investiție foarte importantă pentru economia județului. O altă prioritate este sistemul de irigații din județul Constanța, care a suferit enorm în ultimii ani de pe urma secetei pedologice.”, punctează Bogdan Huțucă.Un alt proiect care a început deja este programul de combatere a eroziunii costiere, pentru care s-au alocat 800 de milioane de euro. Se reabilitează 11 sectoare de plajă și se crește suprafața acestora cu peste 240 de hectare.