alegeriparlamentare2020:Candidatii PNL Constanta pentru Parlamentul Romaniei au proiecte concrete si realizabile

Candidații Partidului Național Liberal Constanța pentru Parlamentul României au pregătit proiecte concrete cu care vin în fața electoratului

Deputatul Bogdan Huțucă vrea un spital nou pentru Constanța

Septimiu Bourceanu propune analize medicale gratuite pentru toți românii

Mircea Banias vorbește de spre o flotă maritimă pentru România

George Niculescu vrea să sprijine investițiile în energie

Marian Crușoveanu vrea să pună umărul la construirea unui drum nou spre sudul litoralului

Bogdan Bola propune intabularea Mării Negre

Candidații Partidului Național Liberal Constanța pentru Parlamentul României au pregătit proiecte concrete cu care vin în fața electoratului.Sunt proiecte pentru care muncesc de mai mult timp, pe care le-au pregătit atent și care vor putea fi implementate în cel mai scurt timp. Mai au nevoie de un singur lucru: votul dumneavoastră pe 6 decembrie.Din multitudinea de proiecte, ne-am oprit numai la șase. Veți găsi multe alte idei interesante în programul lor.Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, locul numărul 1 pentru Camera Deputaților, se va implica personal în realizarea unui nou spital.„Este foarte important să îl începem și să găsim, în fiecare an, finanțare pentru etapele pe care ni le-am propus. Noi, ca parlamentari, asta trebuie să facem: să găsim finanțare. Și o vom face. În cei patru ani de când îi reprezint pe deputați în Parlament, am făcut tot ce am promis. Vă asigur că așa voi face și de acum înainte. Nu vom avea un spital nou peste noapte, dar vom face pași concreți. De altfel, muncim deja la acest lucru.”, spune acesta. „Dacă la începutul mandatului m-am aplecat asupra specializării mele, de finanțist, și mi-am asumat teme care țin de mediul de business, care vizau zona bugetară, în viitorul mandat, PNL fiind la guvernare și având – sunt sigur – un număr mult mai mare de parlamentari, o să pun centrul de greutate pe susținerea județului.”, adaugă președintele PNL Constanța, cel care a condus echipa care a reușit să înlăture PSD din administrația locală din Constanța după 20 de ani.