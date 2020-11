alegeriparlamentare2020: Candidatul PRO Romania la Senat, Razvan Filipescu- "Fiecare roman va scoate din buzunar 5.300 de lei pentru a acoperi deficitul bugetar de anul viitor"

"Vom scoate din nou țara din criza în care a băgat-o guvernul PNL. Să nu uităm de anii de criză 2009-2011 și de eforturile care s-au făcut apoi, în guvernarea lui Victor Ponta, pentru a se obține redresarea economică. Dar nici de faptul că în 2015, la finalul guvernării Ponta, deficitul României era de numai 1 miliard de euro, iar astăzi s-au depășit toate recordurile la deficitul bugetar, ajungându-se la 20 de miliarde! Guvernul PNL a împrumutat atât de mult, încât vom plăti doar pentru dobânzi 1 miliard de euro în plus, an de an", explică Răzvan Filipescu.