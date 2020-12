alegeriparlamentare2020: Claudiu Iorga Palaz (PMP) - Razboiul dintre Guvern si Biserica va avea repercusiuni la alegeri

Claudiu Iorga Palaz (PMP) este invitatul nostru de astăzi la ZIUA Electorală, live pe www.ziuaconstanta.ro dar și pe www.facebook.com/ziuaconstanta.

Claudiu Iorga Palaz, candidează pe prima poziție la Senat pentru alegerile parlamentare.

Claudiu Iorga Palaz: „Este o campanie grea de tot. Nu mi-aș dori să mai am ocazia să fac o astfel de campanie. S-a mers cu motoarele turate la maxim. Am făcut o campanie prudentă, am avut grijă. La PMP avem o campanie cum făceau cei de la PD, din poartă în poartă. Nu ne-am oprit din campania pe stradă. Legislația ne-a permis să facem astfel de acțiuni”.„Autoritățile trebuia să țină cont să ne ușureze viața cu acest virus. Să ne îndrume”, spune Palaz.„PMP promoveaza valorile crestine. Avem o alta abordare in acest sens. Nu trebuie aruncată în spațiul public ideea că biserica a încercat să intre în acest razboi cu clasa politică”, mai spune Palaz care consideră că oamenii ar fi trebuit lăsați astăzi la pelerinajul de la Sfântul Andrei.„Nu este normal să mă pot duce în mall dar să nu mă pot duce la biserică”, spune Palaz.„Războiul dintre Guvern și Biserică va avea repercusiuni la alegeri”, subliniază Palaz.„Guvernul nu se apleacă asupra realității din România. Nu se aplică unitar”, a declarat Claudiu Iorga Palaz.