alegeriparlamentare2020: Dumitru Caragheorghe (USR PLUS) - Pregatim un proiect de finantare a tabletelor catre copii

Cotidianul ZIUA de Constanța reia seria interviurilor live cu personalități locale, regionale dar și cu oameni obișnuiți cu povești de viață neobișuite.

Dumitru Caragheorghe, consilier local municipal candidează din partea USR-PLUS, pe lista de la Camera Deputaților la alegerile legislative din 6 decembrie

Dumitru Caragheorghe vorbește joi, 12 noiembrie de la ora 17.00 la ZIUA Electorală, despre revoluția bunei guvernări din programul de guvernare al Alianței USR PLUS - "O Românie fără hoție"!

Am fost mai mult decât actori politici, am fost actori civici. Am intrat în politică ca să ajungem în instituții pe diverse funcții publice, și să ne aducem contribuția la bunăstarea comunității din care provenim, vorbim în speță despre Consiliul Local. Ne- am dorit să facem asta dupa patru ani de stat pe margine. Am avut un rezultat bun, spun eu, în alegerile locale, cu un pic de atenție, poate am fi reușit să câștigăm și poziția de primar.

Pornim de la premiza că vom performa în acești patru ani și că PSD va rămâne în opoziție o perioadă cel puțin la fel de lungă cât au fost la putere. Au fost niște negoiceri reale, iar fiecare rundă de negocieri a ținut undeva la trei ore. Și, rezultatul a fost o armonizare a programelor noastre. Din punctul nostru de vedere, ne-am inserat cam toate proiectele pe care le aveam în programul binecunoscut publicului: "Constanța Renaște", sub o formă mai sintetizată. Am negociat vis a vis de poziția de viceprimar, atribuțiile viceprimarului și am discutat despre structura comisiilor de specialitate ale Consilului Local. Am fost ales președinte al Comsiei de Buget Finanțe.

Un proiect pe care îl pregătim e un proiect de finanțare a tabletelor către copii, pentru sistemul educațional în școli. Este în lucru, deocamdată. În prima ședință, ne gândim să introducem acest proiect.

