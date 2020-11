alegeriparlamentare2020: George Niculescu, candidat PNL pentru Senatul Romaniei- Aceiasi transparenta fata de activitatea mea o voi avea si in calitate de senator“

În această perioada a pandemiei, lucrurile au depins foarte mult de prefect. Nu neapărat eu, George Niculescu, ci funcția de prefect, dintr-o dată a devenit foarte vizibilă și foarte importantă în toate deciziile care se lua la nivelul județului Constanța. Eu văd acest lucru ca o oportunitate, am avut foarte mult de învățat în acest mandat.



Am învățat cum să gestionez managementul unei situații de criză la nivel mondial. Vorbim de o pandemie care a afectat toate statele lumii, nu doar România, nu doar județul Constanța, ceva ce transcede limitele județului Nostru. Și a trebuit să mă sfătuiesc tot timpul cu membrii din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. Am ținut legătura mereu și cu primul ministru al României, a precizat George Niculescu.