alegeriparlamentare2020: PNL Constanta, pentru Parlament, oameni valorosi, eficienti, cu proiecte concrete

„Noi, ca parlamentari, asta trebuie să facem: să găsim finanțare. Și o vom face. În cei patru ani de când îi reprezint pe deputați în Parlament, am făcut tot ce am promis. Vă asigur că așa voi face și de acum înainte.”, spune acesta.

Partidul Național Liberal Constanța propune, pentru Parlamentul României, oameni care pot schimba în bine județul și țara. Afirmația se bazează pe trei lucruri: pe ce au făcut până acum candidații, în viața lor profesională și politică pe proiectele pe care le au, folositoare și bine fundamentate, dar și pe sprijinul pe care îl vor avea de la viitorul guvern liberal, sprijin care s-a văzut, concret, în acest ultim an, de când PNL se află la putere.PNL Constanța are în echipă specialiști care acoperă toate domeniile importante pentru viața noastră. Bogdan Huțucă, locul 1 la Camera Deputaților, este un expert în finanțe, cu experiență atât la nivel local, cât și central. Știe tot ce trebuie în acest domeniu, are expertiza necesară pentru a îmbunătăți sistemul. Este deja implicat în construirea unui nou spital, pentru care caută finanțare.Mircea Banias, locul al doilea pe lista pentru Camera Deputaților, este un fin cunoscător al realităților economice, în special al Portului Constanța, pe care l-a și condus, la un moment dat. Proiectul său de suflet este reînființarea unei flote maritime. „Sunt conștient că nu putem avea o flotă de 300 de vapoare. Să nu uităm, însă, că sub regele Carol I, la sfârșitul anilor 1800, s-a înființat prima companie de navigație, Serviciul Maritim Român. România are nevoie de o flotă din mai multe puncte de vedere.”, declară acesta.Marian Crușoveanu, aflat pe a treia poziție, a demonstrat că are proiecte valoroase, în calitate de consilier județean, și vrea să dezvolte infrastructura rutieră, de care ne lovim cu toții. Vrea să construiască două drumuri noi în județ. „Este vorba despre un drum care să lege municipiul Constanța de sudul litoralului și de o centură a Mangaliei. Sunt proiecte care se pot realiza în următorii patru ani.”, afirmă liberalul.Bogdan Bola s-a remarcat și prin eficiența de care a dat dovadă în funcția de director al Administrației Bazinale a Apelor Dobrogea Litoral. În această vară, ABADL a efectuat 929 de controale și au fost impuse 2.123 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, iar pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor impuse au fost aplicate 117 sancțiuni contravenționale în cuantum de în valoare totală de 2.047.500 lei. Nu este însă de ajuns. Vrea să ajungă în Parlament pentru a rezolv problemele pe care le-a întâlnit în acest timp.Sorin Mihai, inspector școlar general, vine cu experiență în domeniul învățământului și cu proiecte inedite pentru elevi, pe care a început să le aplice de când era consilier local în Mangalia și pe care vrea să le extindă la nivel național. Este vorba despre crearea unei rețele de campusuri școlare, care ar duce la rezolvarea unei problemele grave cu care se confruntă învățământul și societatea: abandonul școlar, mai exact părăsirea timpurie a școlii. Alt proiect se referă la asigurarea pazei în școli de poliția locală, așa cum se întâmplă în municipiul Mangalia, unde a fost consilier local.Mihnea Drumea este profesor universitar care crede în legi juste, dar și în accelerarea digitalizării. Cu peste 20 de ani de experiență în învățământul superior, acesta se va dedica domeniului juridic. A remarcat greșelile făcute în ultimii 30 de ani și este gata să ofere ajutor pentru a le îndrepta.Adriana Câmpeanu cunoaște bine problemele cu care se confruntă spitalele, dar și sistemul sanitar, în general. A ajutat la elaborarea legii tuberculozei, în Parlament. Ca deputat, ar solicita mai multe amendamente la legea 95/2006, legea sănătății.Mihaela Scrieciu lucrează în domeniul shipping-ului și știe care sunt probleme marinarilor. Ține foarte mult la implementarea normelor metodologice de aplicare a convenției maritime de muncă pentru marinarii români, o categorie atât de importantă, economic și social, mai ales pentru Constanța, dar, din păcate, aproape ignorată de politicieni.