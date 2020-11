alegeriparlamentare2020: Razvan Filipescu (PRO Romania) - "Micii producatori au ajuns la limita!"

"De aproape un an am făcut vizibilă problema târgurilor și oboarelor din Județul Constanța, cum sunt cele de la General Scărișoreanu și Cobadin, unde efectiv produsele alimentare se vând pe jos, alături de piese auto, animale vii, etc, fără norme de protecție, fără zone de igienă, sau măsuri de siguranță, așa cum ar trebui, în actualul context! Deși am oferit soluții șj proiect, împreună cu colegii de la PRO România, nu s-au luat în considerare. Acum PSD, PNL și PMP pozează în apărătorii micilor comercianți. O ipocrizie fără margini. Au avut consilieri județeni, consilieri locali și primari, au condus Consiliul Județean, dar nimeni, în ultimii 4 ani, nu a luat vreo măsură pentru oferirea unor condiții moderne și civilizate de comercializare, nimeni nu a mișcat un deget, în acești 4 ani, pentru a sprijini acești producători. Acum, ca să mai câștige niște voturi, i-a apucat interesul. IPOCRIZIE", spune Răzvan Filipescu.