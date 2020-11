alegeriparlamentare2020: Septimiu Bourceanu, candidat PNL la Senatul Romaniei, are o proiectie clara despre cum trebuie sa arate sistemul medical romanesc in urmatorii 20 de ani

Septimiu Bourceanu ocupă locul 1 pe lista pentru Senat a Partidului Național Liberal Constanța

Septimiu Bourceanu, locul 1 pe lista pentru Senat a Partidului Național Liberal Constanța, va ajunge în Parlamentul României cu o serie de proiecte care vor îmbunătăți vizibil sistemul medical. Un sistem pe care îl cunoaște bine, atât cel privat, cât și cel de stat, și știe ce trebuie făcut în viitorul mediu și lung, 10 – 20 de ani, pentru eficientizarea acestuia.„Eu cred în sistemul sanitar românesc. Statul român a hotărât că acesta are doi piloni: unul public și unul privat, dar accesul la sistem, din perspectiva pacientului, asigura sau neasigurat, trebuie să fie același. Cu alte cuvinte, îmi doresc să găsesc în sistemul public aceleași condiții pe care le găsesc în sistemul privat. Mai mult decât atât. Sistemul sanitar românesc este reglementat de către Ministerul Sănătății, la care și componenta publică și cea privată se raportează. Nu există legislație diferită. Îmi doresc un sistem public foarte bine dotat, foarte bine consolidat. Așa se creează un echilibru în sistemul de sănătate.”, spune liberalul constănțean.Un exemplu simplu este medicina de familie. Toată medicina de familie din România este privată și cu siguranță că are nevoie de sprijin. Aceasta trebuie să fie primul filtru al pacienților.„Cu cât sprijinim mai bine această structură, a medicinei de familie, cu atât presiunea pe sistemul public sau privat spitalicesc va fi mai mică. Asta înseamnă că și costurile în sistem vor fi mult mai mici, că rămân mai mulți bani din ceea ce colectează pentru sistem. Prin medicina de familie se poate acționa preventiv.”, afirmă Septimiu Bourceanu.Aici punctează o idee pe care vrea să o pună în practică în mandatul său de senator: analize pentru toți românii.„Îmi doresc să se reiau acel program pe care ministrul Eugen Nicolăescu l-a implementat în anii 2005 – 2006: analize pentru toți românii. Rezultatul acestora ne oferă o statistică foarte importantă. Ministerul poate să creeze, cu ajutorul lor, programe naționale de sănătate, poate să sprijine mai mult programele de sănătate actuale. Astfel, din zona intervenției permanente, trecem în zona preventivă, în care avem o bază statistică reală, adusă la zi. Cel mai important este că vom ști care este perspectiva. Având aceste date, știm unde să direcționăm fondurile, dar și cât și cum să direcționăm, ceea ce este foarte important. Așa va scădea presiunea pe sistemul sanitar.În același timp, aceste date o să ne dea posibilitatea să aflăm de ce resurse umane avem nevoie în următoarea perioadă. Mă refer la 10, 20 de ani, pentru că un medic nu se formează peste noapte, ci în mai mult de 10 de ani. Statul român trebuie să știe astăzi ce are de făcut peste 10, peste 20 de ani. Măsurile pe care le luăm noi acum, de reglementare a sistemului sanitar, au efect atunci. Dacă privim așa, lucrurile vor evolua foarte bine, pentru că avem grijă de resursa umană, o pregătim, o consolidăm.”, precizează Septimiu Bourceanu.