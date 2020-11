alegeriparlamentare2020: Tit-Liviu Brailoiu (PSD) - Vreau sa construiesc Spitalul Militar Regional

Tit-Liviu Brăiloiu (PSD) este invitatul nostru de astăzi la ZIUA Electorală, live pe www.ziuaconstanta.ro și pe www.facebook.com/ziuaconstanta.

Tit-Liviu Brăiloiu candidează pentru un nou mandat de senator, pe lista PSD Constanța.

Tit-Liviu Brăiloiu (PSD) despre candidatura pentru un nou mandat: „Vedem ce majoritate se formează în parlament. PSD nu blochează niciun proiect (...) am inițiat zeci de proiecte în mandatul trecut.Brăiloiu, despre pensiile parlamentarilor: „1.500 de lei pentru un mandat de 4 ani - este o indemnizație, nu o pensie. Dacă un cetățean român are un mandat de ales, acel mandat nu este considerat în câmpul muncii.”„Vreau să construiesc un spital. Acest spital se va construit până la urmă (n.r. Spital Militar Regional). 35 de hectare. Când a fost prezentat proiectul aveam ajutorul Municipalității, sper să-l am în continuare”, spune Brăiloiu.