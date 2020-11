alegeriparlamentare2020: Valentin Jalba, candidat USR PLUS pentru Camera Deputatilor-Votul electronic ar ajuta foarte mult romanii din Diaspora

Vineri, 27 noiembrie de la ora 16.00, candidatul USR PLUS, Valentin Jalbă vorbește la ZIUA Electorală despre proiectele sale în calitate de viitor deputat, live pe www.ziuaconstanta.ro dar și pe www.facebook.com/ziuaconstanta.

Am fost în Diaspora timp de 10 ani. Am plecat la 18 ani, cum am terminat liceul, am plecat la studii. M-am dusîn Regatul Unit, am făcut facultatea, apoi imediat după facultate m-am angajat la o companie, în domeniul privat. Între timp, făcusem și un an Erasmus, în Suedia. Mi-am schimbat apoi locul de muncă și m-am angajat în Stockholm. Am făcut un masterat în Suedia, și apoi m-am întors În România.

M-am reîntors în România acum aproximativ un an și jumătate. Eu am completat acel formular de înscriere în USR, la sfârșitul lui 2016, și am intrat în partid în 2017. Am activat în Filiala USR Diaspora.

Activitatea politică în Filiala USR Diaspora se desfășura exact cum se desfășoară acum în România, online. Eram oarecum obișnuit cu acest sistem. Când era un proiect mai comlex, ieșeam și pe stradă ne întâlneam cu românii din diverse comunități, a mai precizat Jalbă.

Asta m-a făcut să intru în politică, pentru că am văzut cum e politica, cea clasică. În 2016 , mă uitam pe site-ul USR ,și-mi spuneam că sunt niște oamnei cu care putem lucra să schimbăm ceva. Însă, eram destul de sceptic la început. Am făcut pasul către USR pentru că am văzut că, sunt oameni care se implică cu adevărat. Am descoperit o grămadă de oameni care vor să facă exact ceea ce și eu vreau să fac.

Jalbă candidează pe locul 6 pe lista USR PLUS de la Camera Deputaților. A acumulat experiență în mediul corporativ și academic în mai multe țări ale Europei Protejarea categoriilor vulnerabile precum persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, copiii instituționalizați și victimele abuzurilor se află printre preocupările tânărului candidat Valentin Jalbă candidează pe locul 6 pe lista USR PLUS de la Camera Deputaților.Timp de 10 ani a acumulat experiență în mediul corporativ și academic în mai multe țări ale Europei, iar acum ceva mai bine de un an a revenit definitiv în acasă, în Constanța.Alături de colegii din USR PLUS spune că poate schimba lucrurile în bine.Dacă va ajunge în Parlamentul României, tânărul, va pune accentul pe propuneri legislative care să stimuleze politici publice în 4 arii pe care le consideră prioritare, cum ar fi:-Debirocratizare prin digitalizare;-Asigurarea accesului la sănătate și la educație pentru toată lumea, inclusiv în mediul rural;-Dezvoltarea mediului de afaceri prin susținerea antreprenoriatului și promovarea inovației;-Protejarea categoriilor vulnerabile precum persoanele cu handicap, persoanele fără adăpost, copiii instituționalizați și victimele abuzurilor.În cadrul interviului, Valentin Jalbă, reprezentantul USR PLUS, vorbește despre ceea ce s-ar putea numi un ghid de reîntoarcere pentru românii din Diaspora.