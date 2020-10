alegeriSUA 2,2 milioane de reclame blocate pe Facebook si Instagram in perspectiva alegerilor

În total, "2,2 milioane de reclame au fost respinse" şi 120.000 de postări pe Facebook şi Instagram au fost retrase pentru încercarea de a împiedica participarea la vot", înainte de alegerile prezidenţiale americane, a afirmat directorul pentru afaceri globale al Facebook, Nick Clegg, într-un interviu pentru Journal du Dimanche, citat de AFP. În plus, "au fost afişate avertismente la 150 de milioane de informaţii false verificate de media independente", printre care agenţia France Presse, a explicat Nick Clegg săptămânalului francez. Facebook şi-a înmulţit în ultimele luni eforturile pentru a nu repeta traumatismul din 2016, când reţeaua sa a fost utilizată pentru operaţiuni masive de manipulare a alegătorilor, desfăşurate din Rusia, cu prilejul scrutinului prezidenţial din Statele Unite şi referendumului legat de Brexit în Regatul Unit. "Avem 35.000 de colaboratori care se ocupă de securitatea platformelor noastre şi contribuie la alegeri. Am încheiat parteneriate cu 70 de media specializate în verificarea informaţiilor", a precizat responsabilul Facebook. "De asemenea, dispunem de instrumente ale inteligenţei artificiale. Ele au permis eliminarea a miliarde de postări şi conturi false, chiar înainte de a fi semnalate de utilizatori", a mai afirmat Nick Clegg. În plus, site-ul stochează "toate reclamele şi informaţiile cum ar fi finanţarea şi provenienţa lor timp de şapte ani pentru asigurarea transparenţei". În 2016, a subliniat fostul vicepremier britanic, "Facebook nu a identificat, nici nu a eliminat nicio reţea străină interferând în alegeri. Din martie până în septembrie în acest an, am eliminat 30 de reţele rău intenţionate din întreaga lume, dintre care unele vizau Statele Unite". La începutul lui octombrie, Facebook a retras peste 300 de conturi şi pagini, active pe Facebook şi Instagram. Compania a stabilit o legătură cu un cabinet de marketing, Rally Forge, care lucrează pentru Turning Point USA, o organizaţie vizând mobilizarea studenţilor în jurul lui Donald Trump, mai ales în statele unde alegerile sunt extrem de disputate. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)