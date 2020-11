alegeriSUA China il felicita pe Joe Biden pentru victoria in alegeri

Oficialii de la Moscova susţin că vaccinul Sputnik V are o eficienţă de 92% împotriva coronavirusului, în condițiile în care țara încearcă să țină pasul cu marii producători occidentali. Moscova a anunțat miercuri că rezultatele iniţiale ale testării avansate pe pacienţi arată că şansele de îmbolnăvire sunt cu 92% mai mici pentru cei vaccinaţi cu Sputnik V, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

Pe retelele de socializare nascut controverse o serie de fotografii cu o aeronava neidentificata surprinsa in California, Statele Unite ale Americii. Zborul misterioasei aeronave a fost surprins in apropierea Bazei Aeriene Edwards, din California. In imagini ar putea fi noul bombardier stealth al SUA - B-21 Raider ori noua drona RQ-180.