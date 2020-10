alegeriSUA: Donald Trump revine in forta in arena mitingurilor electorale

Aflat în imposibilitatea de a se deplasa timp de zece zile din cauza îmbolnăvirii cu COVID-19, preşedintele republican Donald Trump a revenit luni pe scena de campania în statul Florida asigurând audienţa că este în "plină formă", cu 22 de zile înaintea alegerilor în care se va confrunta cu democratul Joe Biden, informează marţi AFP. "Am fost (bolnav). Acum spun că sunt imun. Mă simt atât de puternic!" a declarat combativ şi provocator preşedintele american de 74 de ani în faţa unei mulţimi entuziaste în care puţini purtau măşti. "Pot să merg în mulţimea asta (...) să îmbrăţişez pe toată lumea, să îmbrăţişează bărbaţi şi femei magnifice", a adăugat Trump în râsetele mulţimii. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS Deşi se află în urma candidatului democrat în sondaje, liderul de la Casa Albă speră să recupereze pe ultima linie dreaptă străbătând America. Afişând o formă incontestabilă la o săptămână după ieşirea din spital, Donald Trump a folosit într-un discurs care a durat puţin peste o oră toate mesajele clasice ale campaniei sale: atacuri violente la adresa "ticăloasei Hillary (Clinton)", diatribe violente împotriva presei "corupte", avertismente alarmiste împotriva "stângii radicale" şi a "coşmarului socialist". Salutând mulţimea care a venit să-l asculte, el a glumit pe seama fostului vicepreşedinte democrat pe care l-a poreclit "Joe somnorosul" (Sleepy Joe) asigurând că acesta nu reuşeşte să strângă aproape nicio persoană la mitinguri sale electorale. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS Joe Biden nu a participat la mitinguri electorale de amploare evidenţiind necesitatea de a respecta instrucţiunile oficialilor din domeniul sanitar în contextul pandemiei de COVID-19, aminteşte France Presse. "Ador Florida!", a proclamat Donald Trump în acest stat care ar putea juca un rol crucial în seara de 3 noiembrie ştergând diferenţele din sondaje. "Acum patru ani a fost la fel, au spus că vom pierde Florida"."În 22 de zile, vom câştiga în acest stat şi vom câştiga încă patru ani la Casa Albă!", a anunţat încrezător Trump. În discursul său, actualul preşedinte american a încercat să mobilizeze baza electorală menţionând susţinerea alegerii judecătoarei Amy Coney Barrett la Curtea Supremă. Foto: (c) Jonathan Ernst/REUTERS Senatul majoritar republican a început luni audierea magistratei în vârstă de 48 de ani a cărei confirmare, foarte probabilă, va ancora permanent templul justiţiei americane în tabăra conservatoare. "Va fi o judecătoare fantastică", a asigurat Trump. "Am ajuns deja la trei!" a subliniat preşedintele zâmbind, referindu-se la judecătorii pe care i-a numit în cea mai înaltă instanţă de la preluarea puterii în ianuarie 2017. În momentul în care a părăsit baza militară Andrews de lângă Washington, preşedintele nu purta mască, spre deosebire de toţi agenţii de securitate care îi asigurau protecţia. La scurt timp după decolarea Air Force One, medicul Casei Albă Sean Conley a anunţat că Donald Trump a fost testat negativ pentru COVID-19 "mai multe zile la rând" folosind un test rapid. După Florida, Donald Trump se va deplasa marţi în Pennsylvania şi miercuri în Iowa, urmând să continue campania electorală într-un ritm susţinut în următoarele trei săptămâni. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * #alegeriSUA: Zece milioane de americani au votat deja