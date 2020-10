alegeriSUA Hillary Clinton, in colegiul electorilor in statul New York

Hillary Clinton, candidată la preşedinţie în 2016 împotriva lui Donald Trump, a declarat miercuri că face parte din colegiul electoral care îl va alege pe câştigătorul scrutinului marţi seară în statul New York, relatează AFP. ''Sunt un elector (important) în New York'', a declarat ea la radio SiriusXM. "Sunt sigură că o să votez pentru Joe şi Kamala la New York şi este foarte interesant", a adăugat ea despre candidatul democrat la preşedinţie Joe Biden şi Kamala Harris, care candidează pentru funcţia de vicepreşedinte.. Statul New York, un fief democrat, are 29 de mari electori printre cei 538 care îl vor alege oficial pe preşedintele american pe 14 decembrie (în urma votului cetăţenilor statului lor din 3 noiembrie). Pentru a câştiga alegerile prezidenţiale, un sufragiu universal indirect, trebuie să se atingă pragul de 270 de mari electori, indiferent de rezultatul votului popular. În 2016, Donald Trump a obţinut cu aproape trei milioane de voturi mai puţin decât Hillary Clinton, dar a câştigat în câteva state-cheie care i-au adus o majoritate în colegiul electoral. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)