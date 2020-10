alegeriSUA: Joe Biden si Donald Trump au facut campanie in Midwest cu patru zile inaintea scrutinului prezidential

Candidaţii la preşedinţia Statelor Unite Donald Trump şi Joe Biden au străbătut vineri Midwest, o regiune cheie pentru scrutinul de marţi, care în 2016 a oferit o surpriză plăcută candidatului republican propulsându-l spre victorie, informează AFP. "Nu ne putem permite să-l avem pe Donald Trump încă patru ani", a declarat candidatul democrat la Casa Albă în sunetul claxoanelor de aprobare al susţinătorilor participanţi la mitingul "drive-in" din statul Minnesota. Întâlnirile în maşini au devenit emblema campaniei lui Joe Biden, care respectă măsurile de precauţie în contextul pandemiei de COVID-19. Un stil de campanie opus celui al rivalului său republican, care vineri şi-a rostit discursurile, ca de obicei, în faţa a sute de suporteri adunaţi, adesea fără măşti, în aer liber. Foto: (c) Brian Snyder/REUTERS Joe Biden a participat vineri la mitinguri de campanie în trei state: Iowa, Minnesota şi Wisconsin. Mult mai activ, ca de obicei, Donald Trump a marcat la rândul său participarea la adunări electorale tot în trei state din Midwest: Michigan, Minnesota şi Wisconsin. Foto: (c) Carlos Barria/REUTERS Midwest, o regiune industrială şi rurală, deţine parţial cheia alegerilor. Deşi Joe Biden conduce în sondaje, rezultatul alegerilor prezidenţiale din SUA se joacă într-o mână de state în care diferenţa dintre Joe Biden şi Donald Trump este mult mai strânsă. Candidatul democrat pare aşadar preocupat să nu repete greşeala făcută de Hillary Clinton în 2016, când a fost acuzată că a ignorat statele care în mod tradiţional au votat în ultimii zeci de ani pentru Partidul Democrat, precum Wisconsin, şi unde aceasta nu a făcut campanie. Donald Trump a câştigat atunci cu o diferenţă de 0.7% în acest stat şi cu 0.2% în Michigan. Aşadar, fiecare vot va conta în alegerile din 3 noiembrie. Vineri, Donald Trump a minimalizat din nou în faţa susţinătorilor săi gravitatea pandemiei de COVID-19."Dacă vă îmbolnăviţi, veţi fi bine şi apoi veţi fi imunizaţi", a declarat mulţimii în Michigan preşedintele american, care a trecut cu bine prin această boală. "Tot ce vrem este o revenire la normalitate", a adăugat el, în contextul în care criza sanitară provocată de pandemie a lovit puternic economia, unul dintre punctele sale forte în rândul alegătorilor. Pandemia a provocat decesul a aproape 230.000 de persoane în SUA, ţară care vineri a depăşit pragul de nouă milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. După mai multe săptămâni petrecute în izolare, în fieful său din Wilmington, statul Delaware, Joe Biden a reluat mitingurile de campanie la sfârşitul lunii august, dar într-un ritm mult mai lent decât preşedintele Trump. "Claxonaţi", şi-a îndemnat acesta susţinătorii aşezaţi pe capota maşinilor sau în picioare păstrând distanţă, în Saint Paul, Minnesota. Susţinătorii lui Donald Trump erau adunaţi de cealaltă parte a grilajelor. La fel ca în Des Moines, Iowa, unde s-a deplasat cu puţin timp înainte în cursul zilei de vineri, şi în Saint Paul, Minnesota, Joe Biden a continuat să-şi critice rivalul pentru modul în care a gestionat pandemia."Preşedintele Trump seamănă discordie. Crede că ne poate diviza", a susţinut candidatul democrat care se prezintă în faţa alegătorilor în calitate de unificator al poporului american. Biden a susţinut un discurs de aproximativ douăzeci de minute, mult mai scurt decât cele ale contracandidatului său. La alegerile din 2016, Donald Trump a câştigat fără probleme în statul Iowa, dar acum acest stat agricol se dovedeşte a fi o miză în sondaje. În ceea ce priveşte Minnesota, stat în care se găsesc regiuni miniere, agricole, dar şi oraşe cu populaţie variată, acesta nu a votat pentru un candidat republican din 1972. Donald Trump i-a suflat însă în ceafă democratei Hillary Clinton la scrutinul din 2016 şi speră, de această dată, să marcheze decisiv. Vicepreşedintele republican Mike Pence s-a deplasat în Arizona, în timp ce candidata democrată la această funcţie, senatoarea Kamala Harris, a făcut campanie în Texas. Graţie rezultatelor strânse din sondaje şi a unei mobilizări record, echipa de campanie a lui Biden vrea să creadă că poate câştiga în acest stat conservator. Cu nouă milioane de voturi deja exprimate, numărul voturilor timpurii din Texas a depăşit numărul total al voturilor din 2016. La fel ca Donald Trump şi Joe Biden, peste 86 de milioane de americani, din peste cei 230 de milioane de alegători, au votat anticipat. Sâmbătă, Joe Biden se va deplasa alături de fostul preşedinte Barack Obama în Michigan pentru două întâlniri "drive-in" la care este invitat cântăreţul Stevie Wonder. Donald Trump va face campanie într-un alt stat-cheie: Pennsylvania. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Andreea Preda)